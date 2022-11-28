کسب ۲ مدال طلا و برنز ژیمناستیک کاران کردستانی در رقابت های کشوری

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های «ترامپولین» قهرمانی و انتخابی رده‌های مختلف کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها به مدت دو روز و طی روزهای سوم و چهارم آذرماه به میزبانی شهرستان الوند در استان قزوین برگزار شد.

جولایی خاطرنشان کرد: استان کردستان با سه ژیمناستیک کار در رشته ترامپولین حضور پیدا کرد و توانست صاحب ۲ مدال طلا و برنز شود.

وی افزود: در نتایج رده سنی زیر ۱۰ سال این دوره از مسابقات «آرشین احمدی» ژیمناستیک کار شایسته کردستانی بر سکوی نخست تکیه زد و گردن آویز طلا را به گردن انداخت.

جولایی اظهار داشت: همچنین «هیژا محمودی» دیگر نماینده استان کردستان در رده سنی زیر ۱۴ سال این مسابقات با ایستادن بر سکوی سوم ایستاد و صاحب نشان برنز شد.