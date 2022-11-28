وزیر صهیونیست: معضل اصلی اسرائیل تقویت ائتلاف ایران و روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه فلسطین الیوم، حاییم رامون وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در کابینه نتانیاهو در سال ۲۰۰۶، در گفتگو با کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: معضل اساسی اسرائیل در شرایط کنونی ائتلاف شکل گرفته میان ایران و روسیه است، این هم پیمانی پیامدهای سنگینی دارد که باید ما را نگران کند.

رامون افزود: پوتین در این روزها به مذاکره و گفتگو با مقامات ایرانی مشغول است و این دغدغه اصلی وی در این روزها است، ائتلاف ایران و روسیه در شرایط کنونی باید ما را نگران سازد چون این هم پیمانی حتی از زمان جنگ سوریه نیز قوی‌تر شده و پیامدهای خطرناکی خواهد داشد.

وی در ادامه این گفتگو به تهدیدات ناشی از مقاومت در لبنان و سوریه علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: من از این مساله نگران هستم که همکاری نزدیک میان ایران و روسیه به دستیابی حزب الله لبنان به سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته منجر شود، مسأله‌ای که موازنه قوا در منطقه را برهم خواهد زد.

وی مدعی شد: ما اجازه نمی‌دهیم ایران، حزب الله را این گونه به تسلیحات مجهز سازد! چنین اتفاقی، واقعیت‌های میدانی را تغییر می دهد.

حاییم رامون با تاکید بر اینکه روسیه به هم پیمان اصلی ایران در همه بخش‌ها تبدیل شده، افزود: در این شرایط اسرائیل باید در کنار اوکراین قرار بگیرد، نه به این معنا که به آنها سلاح بدهیم، اما باید با اتخاذ مواضع و دیگر اقدامات بدون عبور از خط قرمز در کنار کی‌یف باشیم.