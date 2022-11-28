۵۷ زندانی در استان البرز آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در گفت و گویی با تشریح اقدامات انجام شده پس از دستور ویژه روز شنبه رئیس قوه قضائیه در پی پیروزی مسرت بخش تیم ملی فوتبال ایران مبنی بر مساعدت و معاضدت در آزادی زندانیانی که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند، گفت: اجرای این دستور بلافاصله در دستور کار قرار گرفت تا زمینه برای استفاده از این ظرفیت برای آزادی زندانیان و محکومان واجد شرایط از جمله دستگیرشدگان مربوط به اغتشاشات اخیر در استان فراهم شود که با بررسی پرونده آنها ،۵۷ نفر از زندانیان از جمله تعدادی از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان البرز که شرایط بهره مندی از نهادها و ارفاقات قانونی را دارا بودند، از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه این ارفاقات قانونی قطعاً در مورد کسانی که اقدام به مقابله با مأمورین حافظ امنیت و یا شهادت و مجروح نمودن آنها کردند و نیز شامل اشخاصی که اقدام به تخریب و یا آتش زدن اموال عمومی و خصوصی کردند، اعمال نخواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم در روزهای آتی نیز با بررسی پرونده سایر بازداشتی‌ها، امکان بهره مندی سایر متهمان واجد شرایط از ارفاقات قانونی مطابق دستور رئیس قوه قضائیه فراهم شود.