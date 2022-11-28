۲۰ پروژه گردشگری در شهرستان اهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باقرپور صبح دوشنبه در جلسه شورای سرمایه‌گذاری شهرستان اهر گفت: در حال حاضر ۲۰ پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان اهر داریم که از مجموع پروژه‌ها، ۱۶ پروژه موافقت اصولی را دریافت کرده‌اند و ۴ پروژه گردشگری فعلاً در سطح درخواست است.

وی افزود: پروسه اخذ موافقت اصولی و اجرای پروژه در حوزه گردشگری بسیار طولانی است، اگر ارزش ۲۰ پروژه گردشگری در دست اقدام را حساب کنیم بالای ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده و جمعاً بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی خواهد داشت.

باقرپور از احیای کاروانسرای شاه عباسی در گردنه گویجه‌بئل که از زمان زلزله سال ۹۱ راکد مانده است خبرداد و گفت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای مرمت کاروانسرای شاه عباسی اهر اعلام آمادگی کرده و در صورت موافقت، شاهد احیای این کاروانسرا خواهیم بود.

وی گفت: سرمایه‌گذار پُل مُعلق به‌عنوان مثال ۵۰ میلیارد تومان در شهرستان اهر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و پروسه اخذ مجوز و اجرا حداقل ۳ تا ۴ سال زمان سپری می‌شود.

باقرپور ادامه داد: ثبت اهر به‌عنوان شهر جهانی ورنی و ثبت جهانی بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری که پروسه اداری آن شروع شده، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در شهرستان اهر باشد. هرچند سرمایه‌گذاران غیربومی رغبتی برای حضور در این شهرستان را ندارند.