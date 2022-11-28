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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

رباح ماجر: مراکش با شکست بلژیک در تاریخ ماندگار شد

رباح ماجر: مراکش با شکست بلژیک در تاریخ ماندگار شد

اسطوره تاریخی فوتبال الجزایر با اظهار رضایت از عملکرد تیم ملی مراکش در دیدار با بلژیک امیدوار است این تیم با شکست کانادا در روز پایانی عملیات صعود را تکمیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رباح ماجر» ستاره درخشان فوتبال الجزایر در سال های نه چندان دور در این خصوص گفت: مراکش به موفقیت بزرگ تاریخی و حضور در جمع ۱۶ تیم برتر جام نزدیک شده و با کسب ۴ امتیاز از دو بازی اول مقابل کرواسی نایب قهرمان جام جهانی و بلژیک، تیم سوم جام ۲۰۱۸ شگفتی ساز جام است.

رباح ماجر اضافه کرد: پیروزی بزرگ مقابل بلژیک را به برادران مراکشی تبریک می گویم. این پیروزی بزرگ در تاریخ ماندگار شد آن هم برابر تیمی مانند بلژیک که برخی از کارشناسان آنها را یکی از مدعیان جدی قهرمانی می دانستند. این یکی از بهترین بازی های تاریخ مراکش بود که به حریف هیچ فرصتی نداند و مراکش در همه چیز از حریف خودش برتر بود.

وی همچنین گفت: مراکش باید از سرنوشت عربستان درس بگیرد و اعضای تیم شادی را فراموش کنند چرا که فرصت فکر کردن به بازی بعدی است. باید از عربستان درس گرفت که بعد از پیروزی مقابل آرژانتین افت کرد و در دومین بازی مقابل لهستان شکست خورد تا صعود برای این تیم دشوار شود اما مراکش با حفظ تمرکز می تواند در بازی آخر هم به نتیجه مطلوب برسد.باید با همان قدرت و توان دو بازی اول مقابل کانادا قرار بگیرد و با کسب نتیجه مناسب از این گروه صعود کند.

کد مطلب 5642017

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