تایید نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی در هیات امنای فرهنگستانها 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «انتخاب نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در هیأت امنا مشترک فرهنگستان ها» که در جلسه ۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به تصویب رسیده است، را به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ کرد:

نهاد ریاست جمهوری

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه «انتخاب نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در هیأت امنا مشترک فرهنگستان‌ها» که در جلسه ۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به استناد شق ۴ بند ۱ ماده ۴ اصلاحی اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۴۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، آقایان محمدعلی محققی و حسن امامی رضوی به جایگزینی آقایان علی‌اکبر ولایتی و حسن عارفی (موضوع مصوبه جلسه ۱۳۷۳/۰۵/۱۸)، به‌عنوان نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی برای عضویت در هیأت امنای مشترک فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌گردند.