به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب‌زاده افزود: در پی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر در شهر صومعه‌سرا، شناسایی و دستگیری افرادی که در این جریانات مؤثر بوده‌اند به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت عمومی با تحقیقات گسترده، فردی را که با تهیه مواد آتش‌زا قصد تخریب اموال عمومی و دولتی را داشت، شناسایی و با هماهنگی مقامات قضائی متهم مورد نظر دستگیر شد.

وی اضافه کرد: از مخفیگاه این متهم ۲۱ ساله ۴ عدد کوکتل مولوتف و تعدادی اسپری رنگ برای شعار نویسی کشف شد.

این مقام انتظامی از مردم خواست ضمن نظارت و کنترل فرزندان خود در صورت مشاهده مورد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.