اعلام برنامه هفته سوم لیگ کشتی فرنگی در گروه A

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) ۱۱ آذرماه در شهرهای اصفهان و اندیمشک برگزار میشود.
برنامه و اسامی داوران و ناظران این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A دیدار دور رفت و برگشت:
سازین سعید اندیمشک – شهرداری مسجدسلیمان (میزبان اندیمشک – سالن شهید سروندی- ۱۱ آذر ماه- ساعت ۱۰:۰۰ و ساعت ۱۵:۳۰)
سرپرست مسابقات: محمود فرهنگ رنجبر (تهران)
نماینده سازمان لیگ و کمیته انضباطی: غلامرضا قیطاسی (خوزستان)
سرپرست فنی: سعید عباسی (قم)
ژوری: احمد تاجیک (تهران)
داوران درجه یک بین المللی: وحید خوش طینت (تهران)، بهنام شیر محمدی (تهران)، مرتضی زورمند (البرز)
داور درجه دو بین المللی: عمران جباری (مرکزی)
داور درجه سه بین المللی: ایوب یزدانپور (کرمانشاه)
مسئول دبیرخانه فنی و جدول: منصور افشار (البرز)
گروه A دیدار دور رفت و برگشت:
فولاد مبارکه اصفهان – دانشگاه آزاد اسلامی قم (میزبان اصفهان – سالن اختصاصی مجموعه فرهنگی ورزشی اصفهان- ۱۱ آذر ماه- ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۵:۳۰)
سرپرست مسابقات: سید روحالله حسینی (تهران)
سرپرست فنی: محمد مصلایی پور (یزد)
ژوری: رضا علی اصغری (گیلان)
داوران درجه یک بین المللی: غلامرضا طاهرخانی (قزوین)، غلامرضا بهارلو (چهار محال بختیاری)، مهدی آقا ولی (تهران)، سید فرشید میر هاشمی (آذربایجان شرقی) و هژار عباسی (آذربایجان غربی)
مسئول دبیرخانه فنی و جدول: میلاد فرزانه (مرکزی)
مسئول روابط عمومی و سازمان لیگ: علیرضا اکبری
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