اعلام برنامه هفته سوم لیگ کشتی فرنگی در گروه A

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) ۱۱ آذرماه در شهرهای اصفهان و اندیمشک برگزار می‌شود.

برنامه و اسامی داوران و ناظران این مسابقات به شرح زیر است:



گروه A دیدار دور رفت و برگشت:

سازین سعید اندیمشک – شهرداری مسجدسلیمان (میزبان اندیمشک – سالن شهید سروندی- ۱۱ آذر ماه- ساعت ۱۰:۰۰ و ساعت ۱۵:۳۰)



سرپرست مسابقات: محمود فرهنگ رنجبر (تهران)

نماینده سازمان لیگ و کمیته انضباطی: غلامرضا قیطاسی (خوزستان)

سرپرست فنی: سعید عباسی (قم)

ژوری: احمد تاجیک (تهران)

داوران درجه یک بین المللی: وحید خوش طینت (تهران)، بهنام شیر محمدی (تهران)، مرتضی زورمند (البرز)

داور درجه دو بین المللی: عمران جباری (مرکزی)

داور درجه سه بین المللی: ایوب یزدانپور (کرمانشاه)

مسئول دبیرخانه فنی و جدول: منصور افشار (البرز)



گروه A دیدار دور رفت و برگشت:

فولاد مبارکه اصفهان – دانشگاه آزاد اسلامی قم (میزبان اصفهان – سالن اختصاصی مجموعه فرهنگی ورزشی اصفهان- ۱۱ آذر ماه- ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۵:۳۰)



سرپرست مسابقات: سید روح‌الله حسینی (تهران)

سرپرست فنی: محمد مصلایی پور (یزد)

ژوری: رضا علی اصغری (گیلان)

داوران درجه یک بین المللی: غلامرضا طاهرخانی (قزوین)، غلامرضا بهارلو (چهار محال بختیاری)، مهدی آقا ولی (تهران)، سید فرشید میر هاشمی (آذربایجان شرقی) و هژار عباسی (آذربایجان غربی)

مسئول دبیرخانه فنی و جدول: میلاد فرزانه (مرکزی)

مسئول روابط عمومی و سازمان لیگ: علیرضا اکبری