برگزاری رویداد استانی «هیئت، کانون جهاد تبیین و تحقق تمدن اسلامی»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: رویداد استانی «هیئت، کانون جهاد تبیین و تحقق تمدن اسلامی» با حضور اعضای شورای هیئات مذهبی استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه در تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت توجه به جهاد تبیین در هیئت‌ها اظهار داشت: حضرت آقا هیأت‌ها را کانون جهادِ عظیمِ تبیین دانستند و تأکید کردند که هیأت‌ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سوالات روز جامعه بویژه نسل جوان باشند. برای همین سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه اصلی خود را جهاد تبیین و روشنگری در جامعه می‌داند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: رهبر فرزانه انقلاب با دوراندیشی در تبیین اهمیت و ضرورت جهاد تبیین، ضمن اینکه برای یک نیاز کنونی راه حلی ارائه کردند برای راهبری آینده یک راهبرد را تبیین فرمودند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: برای همین منظور اداره کل تبلیغات اسلامی استان اقدام به برگزاری رویداد «هیئت، کانون جهاد تبیین و تحقق تمدن اسلامی» کرده است.

حسینی با تاکید بر اینکه دشمن امروز به دنبال تغییر ارزش‌ها، باورها و اعتقادات است، برای همین اهمیت توجه به موضوع جهاد تبیین دوچندان می‌شود، افزود: نباید با موضوع جهاد تبیین، برخوردی سطحی صورت گیرد چراکه اگر جهاد تبیین در جامعه نادیده گرفته شود مجدد شاهد توطئه‌های جدید از سوی دشمنان قسم خورده نظام اسلامی خواهیم بود.