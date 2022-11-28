استفاده از پساب فاضلاب در حوزه فضای سبز و صنعت لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرموند امروز دوشنبه در جلسه با نمایندگان پتروشیمی، شرکت دارو سازی اکسیر بروجرد، آب منطقه‌ای، شهرداری‌های پلدختر، بروجرد و الیگودرز، اظهار داشت: امروزه به دلیل افزایش تقاضا برای حیاتی ترین منبع مورد نیاز بشر یعنی آب، منابع آب قابل دسترس به علت افزایش جمعیت کاهش یافته است، لذا یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدر رفت و استفاده اقتصادی از این منبع ارزشمند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی، عنوان کرد: در این راستا یکی از راهکارهای مؤثر استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف مختلف با رعایت ملاحظات اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان به استفاده پساب اشاره کرد و گفت: مدیریت استفاده از پساب با هدف حفظ منابع آب و محیط زیست، ایجاد اشتغال، جلوگیری از آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و به ویژه استفاده اقتصادی از پساب با رویکرد کاهش تخصیص آب در بخش کشاورزی و توسعه پایدار منطقه‌ای به عنوان یک مسئله حیاتی مطرح است.

کرموند با تاکید بسیار بر استفاده از پساب فاضلاب در حوزه فضای سبز و صنعت از مدیرانی که آینده نگری بیشتری داشته و به این موضوع دقت نظر دارند دعوت به عمل آورد تا با توجیه فنی گام مهمی در این مسیر بردارند.