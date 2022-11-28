به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر دوشنبه در چهارمین نشست کمیته استانی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید بسیار زیادی بر پیشرفت و تعالی دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور به عنوان یک مجموعه انسان ساز دارند و این نگاه با جدیت در استان دنبال می‌شود.

وی آموزش و پرورش را یک زیرساخت بسیار مهم توسعه‌ای در ایران توصیف کرد و افزود: در این میان دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجموعه‌ای که به تربیت معلمان می‌پردازد از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: معیارهای انتخاب افرادی که در این دانشگاه پذیرفته می‌شوند بسیار مهم است زیرا امر مهم آموزش و تربیت نسل آینده به این عزیزان سپرده می‌شود.

امیری مقدم تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان باید بستری برای جذب و تربیت انسان‌های سالم، صالح، خلاق، توانمند، بابرنامه، تلاشگر، باانگیزه باشد.

وی ادامه کرد: کرمانشاه از قدیم الایام قطب علمی و آموزشی غرب کشور بوده و هرگونه برنامه توسعه و بهسازی دانشگاه فرهنگیان با این چشم انداز، اجرایی شود.

امیری مقدم عنوان کرد: متأسفانه ساختمان اصلی دانشگاه فرهنگیان با وجود برخورداری از فضا و امکانات آموزشی و جانبی بسیار مناسب به بهانه مبهم آسیب ناشی از زلزله مدت‌ها است تعطیل شده در حالی که این مجموعه هیچ آسیب خاصی ندیده است.

استاندار کرمانشاه گفت: به زودی شورای فنی استان یک بازدید جامع از این دانشگاه انجام خواهد داد و هماهنگی‌های لازم برای بهسازی‌این مجموعه و فعال شدن دوباره آن به شکلی مناسب انجام می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نشاط و شادی در فضاهای آموزشی، خاطر نشان کرد: این امکان فراهم شده که دانش آموزان در قالب برنامه کرمانشاه گردی از امکان استفاده از تمامی مراکز تفریحی و گردشگری به شکل رایگان بهره مند شوند.