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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۳

استاندار کرمانشاه:

دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه به چرخه آموزش برگردانده می‌شود

دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه به چرخه آموزش برگردانده می‌شود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه پس از سال‌ها تعطیلی به چرخه آموزش برگردانده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر دوشنبه در چهارمین نشست کمیته استانی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید بسیار زیادی بر پیشرفت و تعالی دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور به عنوان یک مجموعه انسان ساز دارند و این نگاه با جدیت در استان دنبال می‌شود.

وی آموزش و پرورش را یک زیرساخت بسیار مهم توسعه‌ای در ایران توصیف کرد و افزود: در این میان دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجموعه‌ای که به تربیت معلمان می‌پردازد از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: معیارهای انتخاب افرادی که در این دانشگاه پذیرفته می‌شوند بسیار مهم است زیرا امر مهم آموزش و تربیت نسل آینده به این عزیزان سپرده می‌شود.

امیری مقدم تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان باید بستری برای جذب و تربیت انسان‌های سالم، صالح، خلاق، توانمند، بابرنامه، تلاشگر، باانگیزه باشد.

وی ادامه کرد: کرمانشاه از قدیم الایام قطب علمی و آموزشی غرب کشور بوده و هرگونه برنامه توسعه و بهسازی دانشگاه فرهنگیان با این چشم انداز، اجرایی شود.

امیری مقدم عنوان کرد: متأسفانه ساختمان اصلی دانشگاه فرهنگیان با وجود برخورداری از فضا و امکانات آموزشی و جانبی بسیار مناسب به بهانه مبهم آسیب ناشی از زلزله مدت‌ها است تعطیل شده در حالی که این مجموعه هیچ آسیب خاصی ندیده است.

استاندار کرمانشاه گفت: به زودی شورای فنی استان یک بازدید جامع از این دانشگاه انجام خواهد داد و هماهنگی‌های لازم برای بهسازی‌این مجموعه و فعال شدن دوباره آن به شکلی مناسب انجام می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نشاط و شادی در فضاهای آموزشی، خاطر نشان کرد: این امکان فراهم شده که دانش آموزان در قالب برنامه کرمانشاه گردی از امکان استفاده از تمامی مراکز تفریحی و گردشگری به شکل رایگان بهره مند شوند.

کد مطلب 5642203

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    نظرات

    • پیام IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
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      پاسخ
      ممنون. ایشالا که سعی شود همچنان استان ما قطب علمی غرب کشور بماند با کمک استاندار دلسوز

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