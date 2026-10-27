بازداشت بلاگر زن ورزشی در پرونده نمایشگاه فیتکس

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: در پی تشکیل پرونده قضایی در رابطه با رفتارهای خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» که مدتی پیش در بوستان گفتگو برگزار شد، دادستانی تهران از بازداشت یک بلاگر زن ورزشی و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزاری این رویداد خبر داد.

براساس این گزارش، یک بلاگر زن ورزشی حاضر در این نمایشگاه به اتهام انتشار تصاویر و فیلم در فضای مجازی و حقیقی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.

همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزارکننده مراسم که در طراحی و برنامه‌ریزی این رویداد نقش داشته است، حکم جلب صادر شده است.

پیش‌تر در پی برگزاری این رویداد که با عدم رعایت موازین قانونی و شرعی همراه بود، دادستانی تهران ضمن ورود به موضوع، ضمن تشکیل پرونده برای عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه، متهمان را به دادسرا احضار کرده بود.

در جریان این اقدامات، صفحات متعلق به این نمایشگاه نیز مسدود شد.

رسیدگی قضایی به ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.