به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، از آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، شبکه سه که متولی اصلی پخش مسابقات فوتبال است، تاکنون تمامی بازی‌ها را به طور زنده و مستقیم گزارش داده است و نخستین بار هم این مسابقات با پخش کیفیت ۴k از شبکه فراتر سیما برای فوتبال دوستان پخش می‌شود.

از فردا سه شنبه دهم آذرماه و در آستانه دهمین روز از برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، روزانه چهار دیدار فوتبال انجام که همزمان دو بازی در ساعات ۱۸:۳۰ و ۲۲:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود که با تصمیم شورای ورزش رسانه، شبکه ورزش در کنار شبکه سه سیما، برخی از این بازی‌ها را پخش می‌کند.

سه شنبه ۸ آذرماه؛

رقابت تیم‌های ملی فوتبال هلند و قطر ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال اکوادور و سنگال ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه ورزش

رقابت تیم ملی فوتبال کشورمان با آمریکا ساعت ۲۲:۳۰ شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال ولز و انگلیس ساعت ۲۲:۳۰ شبکه ورزش

چهارشنبه ۹ آذرماه؛

رقابت تیم‌های ملی فوتبال تونس و فرانسه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و دانمارک ساعت ۱۸:۳۰ شبکه ورزش

رقابت تیم‌های ملی فوتبال لهستان و آرژانتین ساعت ۲۲:۳۰ شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال عربستان و مکزیک ساعت ۲۲:۳۰ شبکه ورزش

پنج شنبه ۱۰ آذرماه؛

رقابت تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و بلژیک ساعت ۱۸:۳۰ شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال کانادا و مراکش ساعت ۱۸:۳۰ شبکه ورزش

رقابت تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و اسپانیا ساعت ۲۲:۳۰ شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال کاستاریکا و آلمان ساعت ۲۲:۳۰ شبکه ورزش

روز جمعه ۱۱ آذرماه؛

رقابت تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و پرتغال ساعت ۱۸:۳۰ شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال غنا و اروگوئه ساعت ۱۸:۳۰ شبکه ورزش

رقابت تیم‌های ملی فوتبال کامرون و برزیل ساعت ۲۲:۳۰ شبکه سه

رقابت تیم‌های ملی فوتبال صربستان و سوئیس ساعت ۲۲:۳۰ شبکه ورزش

شبکه سه در قالب برنامه جام ۲۰۲۲ و شبکه ورزش این بازی‌ها را در برنامه «جام ۲۲» بازی‌ها را پوشش خواهند داد.