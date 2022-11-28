  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

درخواست اردوغان ازجهان اسلام برای خارج کردن سوریه از چرخه تروریسم

درخواست اردوغان ازجهان اسلام برای خارج کردن سوریه از چرخه تروریسم

رئیس جمهور ترکیه گفت که کشورهای اسلامی باید اراده قوی‌تری نشان دهند و از تلاش‌ها برای حل و فصل سیاسی در سوریه به منظور رهایی این کشور از چرخه درگیری، بحران انسانی و تروریسم حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه از کشورهای اسلامی خواست تا تلاش بیشتری را برای خارج کردن سوریه از چرخه نزاع و درگیری‌ها انجام دهند.

اردوغان این سخنان را در سی و هشتمین نشست وزراتی کمیته دائمی همکاری اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی در استانبول اظهار داشت و افزود: کشورهای اسلامی باید اراده قوی‌تری نشان دهند و از تلاش‌ها برای حل و فصل سیاسی در سوریه به منظور رهایی این کشور از چرخه درگیری، بحران انسانی و تروریسم حمایت کنند.

وی تأکید کرد: وضعیت اجتماعی، اقتصادی و انسانی در سوریه با شیوع ویروس همه گیر کرونا، فاجعه آمیزتر شده است. این در حالی است که ترکیه از بیش از ۳.۵ میلیون سوری در داخل خاک خود میزبانی و به وظایف بشردوستانه خود در قبال میلیون‌ها نفر در داخل سوریه عمل می‌کند.

اردوغان خاطرنشان کرد: امت اسلامی دارای پیوندهای برادری و ابزار قدرت و علم است که می‌تواند بر همه اختلافات فائق آید.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به اینکه «اسلام هراسی به یکی از ابزارهای مورد استفاده سیاستمداران غربی برای جمع آوری آرا یا سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود تبدیل شده است»، بر لزوم بی تفاوت نبودن جهان اسلام در قبال مسلمانانی که در یونان تحت آزار و اذیت هستند، تاکید کرد.

اردوغان به مسئله فلسطین هم پرداخت و گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم و به این تلاش‌ها ادامه خواهیم داد تا مردم فلسطین به کشور و حقوق مشروع خود دست یابند و وضعیت موجود در بیت المقدس و مسجد الاقصی حفظ شود. ما از حل مسئله فلسطین که سازمان همکاری اسلامی برای تحقق آن تأسیس شد، از طریق ایجاد کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس حمایت می‌کنیم.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که کشورش تلاش‌های مضاعف و صادقانه ای را برای برقراری صلح و ثبات در منطقه انجام می‌دهد.

کد مطلب 5642315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • تندیس IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      از اردوغان منافق تر سراغ دارید از پشت به ارمان فلسطین خنجر میزند و با رژیم غاصب فلسطین مراوده سیاسی نظامی و اقتصادی برقرار می کند با دولت سوریه قطع ارتباط کرده و با تروریستهای ان سرزمین پالوده میخورد و بعد از اروپا انتقاد میکند که اسلام ستیز است .
    • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      درود
    • سعید موسویان فرد AE ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      2 0
      پاسخ
      عجب دودزه بازی عجب آدم متقلب و دروغگویی اردوغان حامی اصلی تروریست ها در سوریه بوده کسی که نفت سوریه را از داعش میخرید و حامی مالی و آنها بود، کارخانه های سوریه را یک جا درسته از جا میکندند و به ترکیه میبرن ، تا صبح میشه نوشت از جنگ طلبی های این آدم خدا لعنتش ک
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      2 0
      پاسخ
      مردک منافق!!!!! شریک دزد و رفیق قافله هست ،بیشتر مشکلات منطقه بخاطر کارهای کثیف تو هست که اوامر اسرائیل رو اجرا میکنی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها