درخواست اردوغان ازجهان اسلام برای خارج کردن سوریه از چرخه تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه از کشورهای اسلامی خواست تا تلاش بیشتری را برای خارج کردن سوریه از چرخه نزاع و درگیری‌ها انجام دهند.

اردوغان این سخنان را در سی و هشتمین نشست وزراتی کمیته دائمی همکاری اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی در استانبول اظهار داشت و افزود: کشورهای اسلامی باید اراده قوی‌تری نشان دهند و از تلاش‌ها برای حل و فصل سیاسی در سوریه به منظور رهایی این کشور از چرخه درگیری، بحران انسانی و تروریسم حمایت کنند.

وی تأکید کرد: وضعیت اجتماعی، اقتصادی و انسانی در سوریه با شیوع ویروس همه گیر کرونا، فاجعه آمیزتر شده است. این در حالی است که ترکیه از بیش از ۳.۵ میلیون سوری در داخل خاک خود میزبانی و به وظایف بشردوستانه خود در قبال میلیون‌ها نفر در داخل سوریه عمل می‌کند.

اردوغان خاطرنشان کرد: امت اسلامی دارای پیوندهای برادری و ابزار قدرت و علم است که می‌تواند بر همه اختلافات فائق آید.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به اینکه «اسلام هراسی به یکی از ابزارهای مورد استفاده سیاستمداران غربی برای جمع آوری آرا یا سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود تبدیل شده است»، بر لزوم بی تفاوت نبودن جهان اسلام در قبال مسلمانانی که در یونان تحت آزار و اذیت هستند، تاکید کرد.

اردوغان به مسئله فلسطین هم پرداخت و گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم و به این تلاش‌ها ادامه خواهیم داد تا مردم فلسطین به کشور و حقوق مشروع خود دست یابند و وضعیت موجود در بیت المقدس و مسجد الاقصی حفظ شود. ما از حل مسئله فلسطین که سازمان همکاری اسلامی برای تحقق آن تأسیس شد، از طریق ایجاد کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس حمایت می‌کنیم.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که کشورش تلاش‌های مضاعف و صادقانه ای را برای برقراری صلح و ثبات در منطقه انجام می‌دهد.