به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از کشورهای عضو کمیته همکاری اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی (COMCEC) خواست تا در ریشه‌کن کردن پ.ک. ک، و نبرد با «دشمنان اسلام و بشریت» به آنکارا کمک کنند.

وی در سی‌وهشتمین نشست سطح وزرا در کمیته دائمی همکاری اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی در استانبول گفت: ما برای ریشه‌کن کردن این سازمان تروریستی که تمامیت ارضی سوریه، عراق و همچنین کشور ما را تهدید می‌کند، مصمم هستیم.

اردوغان در ادامه گفت که هرچند اسامی، ادعاها و جغرافیای گروه‌های تروریستی متفاوت است اما آنها مسلمان را هدف گرفته‌اند و از سازمان همکاری اسلامی خواستار حمایت قوی از آنکارا در نبرد با «دشمنان اسلام و بشریت» شد.

وی افزود: هفته گذشته، هشت شهروند ما که سه تن از آنها کودک بودند، به دست پ.ک. ک در خیابان استقلال (استانبول) و سپس در ناحیه کارکامش، کشته شدند. البته در این خونریزی، کسانی که به بهانه جنگ با داعش، برای این تروریست‌ها سلاح تأمین و از آنها حمایت کردند، سهیم هستند.

اردوغان اضافه کرد که به‌رغم هشدارهای ترکیه، «دست و صورت کسانی که با کاغذبازی قصد مشروعیت‌بخشی به این سازمان‌های تروریستی را داشتند، به خون تک‌تک بی‌گناهانی که کشته شدند، آغشته شده است.»

به گفته رئیس جمهور ترکیه، بازی حمایت از پ.ک. ک و متحدانش تحت لوای مبارزه با داعش، باید تمام شود؛ بازی که به باور وی، از همان روز نخست مشخص شد که محصول یک پروژه بوده است.

وی تاکید کرد ترکیه که در نبرد میدانی با داعش جنگیده و این سازمان را شست داده، به هیچ عنوان چنین استدلال‌هایی را نخواهد پذیرفت.

آنکارا به تازگی با آغاز عملیات موسوم به «پنجه شمشیر» در شمال عراق و سوریه، حملاتی را علیه گروه تروریستی پ.ک. ک و شاخه نظامی آن موسوم به یگان مدافع خلق، انجام داد. پس از این عملیات هوایی ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان)، اردوغان از شروع عملیات زمینی نیز در مناطق مذکور با هدف حذف تهدیدهای تروریستی، خبر داد.