به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله‌پور عصر دوشنبه در یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه پیام نور رشت، اظهار کرد: شهدا ضامن امنیت و آرامش کشور هستند و راهشان چراغ هدایتگری بشر است.

وی با اشاره به نقش محوری دانشگاه‌ها در توسعه و پیشرفت کشور، افزود: بصیرت و آگاهی دانشگاهیان تضمین کننده توسعه کشور است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان، بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید برای دانشجویان مورد تبیین قرار گیرد.

سردار عبدالله پور با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف شگفت انگیز است، گفت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در بین نسل جوان ضرورت دارد و این مهم در دانشگاه‌ها هم توصیه می‌شود.

اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی برای اجرای پروژه فرهنگی یادمان شهید گمنام در دانشگاه پیام نور گیلان

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان در این مراسم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت بارگاه نورانی شهید گمنام در دانشگاه پیام نور گیلان، اظهار کرد: مدت یک سال از حضور معنوی شهید گمنام در دانشگاه می‌گذرد و برکت و نورانیت وجود این شهید عزیز تجلی بخش اقدامات فرهنگی دانشگاه شده است.

مهرداد توکلی راد با اشاره به ثمرات ارزشمند فرهنگ شهادت در زندگی افراد، بیان کرد: دانشجویان باید نسبت به زندگی نامه و وصایای شهدا نگاه تأملی داشته باشند.

وی از اختصاص اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی برای اجرای پروژه فرهنگی بارگاه شهید گمنام در دانشگاه پیام نور گیلان خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه فرهنگی با مشارکت بسیج سازندگی سپاه قدس در آینده نزدیک روند اجرایی به خود می‌گیرد.