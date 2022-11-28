به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعمال ارفاقات قانونی برای دستگیرشدگانی که امکان بهره مندی از این ارفاقات را دارند، تعداد ۱۴ نفر از افرادی که در جریان ناآرامی‌های اخیر در شهرهای ایلام بازداشت شده بودند، با قید وثیقه آزاد شدند.

وی اظهار داشت: عوامل اصلی، هدایت کنندگان اتفاقات اخیر و آسیب زنندگان به اموال عمومی و خصوصی از ارفاقات این دستورالعمل مستثنی شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب ایلام تصریح کرد: طی یک ماه گذشته جمعاً ۱۲۴ نفر از بازداشت شدگان در ایلام آزاد شده‌اند.