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۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۷

شاه اردن مسئله فلسطین را کلید صلح در غرب آسیا دانست

شاه اردن مسئله فلسطین را کلید صلح در غرب آسیا دانست

شاه اردن تاکید کرد که مسئله فلسطین کلید صلح و ثبات در غرب آسیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المملکه، «عبدالله دوم» شاه اردن با تاکید بر اینکه مسئله فلسطین کلید صلح و ثبات در غرب آسیا است، گفت: امان تلاش خواهد کرد توجه جهانیان را به درد و رنج ملت فلسطین جلب کند.

وی با بیان اینکه، تعیین سرنوشت حق تمامی ملت هاست و ملت فلسطین نیز از این امر مستثنی نیست، افزود: اردن به تلاش‌های خود برای اولویت دادن به مسئله فلسطین به ویژه در سایه بحران‌های متعدد جهانی و تأثیرات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن ادامه خواهد داد.

عبدالله دوم خواستار افزایش تلاش‌ها برایی ممانعت از تشدید اوضاع و حمایت از ملت فلسطین شد و گفت: منطقه تنها زمانی از نعمت صلح بهره مند خواهد شد که ملت فلسطین به تمام حقوق خود و در رأس آن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل برسد.

وی تصریح کرد: قدس محور وحدت ما است و شکاف درباره این شهر هیچ جایگاهی ندارد؛ همچنین، تغییر شرایط تاریخی و حقوقی آن منجر به بحرانی شدن اوضاع، خشونت و افراطی گری خواهد شد.

کد مطلب 5642481

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