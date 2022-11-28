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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۹

تقدیر حکیم از قطر برای حفظ اصول ثابت انسانی و اسلامی در جام جهانی

تقدیر حکیم از قطر برای حفظ اصول ثابت انسانی و اسلامی در جام جهانی

«سید عمار حکیم» در دیدار با سفیر قطر در عراق، از این کشور برای پاسداشت ارزش‌ها و اصول ثابت انسانی و اسلامی در جام جهانی فوتبال قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی رهبر جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم» در دیدار «خالد بن حمد السلیطی» سفیر قطر در بغداد، تازه‌ترین تحولات سیاسی عراق و منطقه و روابط دوجانبه را بررسی کرد.

در این دیدار که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد انجام شد، حکیم میزبانی موفق و تدارکات چشمگیر بازی‌های جام جهانی در قطر را به «السلیطی» تبریک گفت و مواضع شجاعانه این کشور را در پاسداشت ارزش‌ها و اصول ثابت انسانی و اسلامی و عربی شایسته تحسین دانست.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه کشورش در پی گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان است، افزود که دولت کنونی عراق از عناصر موفقیت شامل حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای و ثبات امنیتی و فراوانی نسبی ذخایر مالی کشور برخوردار است و می‌کوشد که بهترین روابط را با کشورهای عربی به خصوص قطر داشته باشد.

کد مطلب 5642285

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