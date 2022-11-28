به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح دانشکده فنی حرفه‌ای سیدالشهدا رستم اباد، اظهار کرد: این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت پنج هکتار و ۱۴ هزار ۵۰۰ متر ابنیه با مشارکت خیرین در رستم آباد ساخته شده است.

وی با بیان اینکه رودبار منطقه صنعتی است، افزود: احداث دانشکده فنی حرفه‌ای سیدالشهدا رستم آباد بعد از زلزله ۶۹ رودبار انجام شد و رویکرد صنعتی و آموزشی دارد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت خوابگاهی ۴۰۰ دانشجو در مرکز آموزشی سیدالشهدا رستم آباد، بیان کرد: این مجموعه آموزشی می‌تواند بخش اعظمی از نیازهای آموزش فنی را در گیلان و شهرستان رودبار پوشش دهد.

عباسی، ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه و پیشرفت برشمرد و اضافه کرد: وجود کارگاه‌های فنی و آموزشی و زیرساخت‌های آموزشی در دانشکده سیدالشهدا رستم آباد می‌تواند محقق کننده ارتباط زنجیره صنعت و دانشگاه باشد.