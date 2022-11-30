شریف کمترین میزان بازداشتی را در بین دانشگاههای تهران داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول جلیلی در دومین جلسه از سلسله جلسات خان هشتم با موضوع «حال این روزهای دانشگاه صنعتی شریف» اظهار کرد: هدف ما از حضور در دانشگاه آموزش و یادگیری است و همه در تلاشیم محیطی امن و آرام برای دانشجویان فراهم کنیم.

وی افزود: بخشی از اتفاقات درون دانشگاه نشأت گرفته از فضای کلی جامعه و تاثیرات رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی زبان است که باید به نحو شایسته‌ای آن‌ها را مدیریت و کنترل کرد چرا که فضای مجازی به مثابه یک جهان سوم در حال رقم زدن اتفاقات در جامعه ما است.

تاکنون هیچ کس را از خوابگاه محروم نکرده‌ایم

وی افزود: تاکنون هیچ کس را از خوابگاه محروم نکرده‌ایم و فقط به ۱۳ دانشجو پیامک ارسال کرده‌ایم که البته ممکن است این رقم افزایش یابد. ما از شما دانشجویان انتظار داریم اعتراضات خود را در این خصوص با مسئولین دانشگاه در میان بگذارید.

تعدادی نیروی موقت به حراست دانشگاه اضافه شد

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به موضوع کمیته انضباطی گفت: ورود هر گونه اطلاعات به کمیته انضباطی باید از کانال حراست دانشگاه باشد و تلاش می‌کنیم آرامش را هرچه زودتر به شریف برگردانیم. برای این منظور تعدادی نیروی موقت به حراست دانشگاه اضافه شده که البته از طریق فراخوان این نیروها جذب نشده‌اند و صرفا از طریق یک شرکت تامین نیرو کرده‌ایم، اما این افراد تحت نظارت حراست دانشگاه فعالیت می‌کنند.

وی گفت: اتفاقات این دوماه به واسطه ۳ سال دوری دانشجویان از فضای دانشگاه طبیعی بود اما باید با برنامه مشترکی بین ۱۱ هزار شریفی اعم از دانشجو، استاد و کارمند به هم‌زیستی مسالمت آمیز برسیم.

شریف کمترین میزان بازداشتی را در بین دانشگاه‌ها تهران داشت

دکتر جلیلی با اشاره به اینکه در اتفاقات اخیر دانشگاه صنعتی شریف کمترین میزان بازداشتی را در بین دانشگاه‌های سطح تهران داشته است گفت: همچنان پیگیر آزادی دانشجویان شریف هستیم تا ترم جاری را بدون کمترین آسیب به پایان برسانیم.