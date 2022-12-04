بزرگترین سمینار علمی تخصصی آزمایشگاهی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت تولیدکننده کیت‌های هورمون شناسی و ارائه دهنده دستگاه‌های IVD بر پایه ایمنی سنجی سمیناری علمی را با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مجمع انجمن‌های تشخیص آزمایشگاهی برگزار کرد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از اعضای جامعه آزمایشگاهی برگزار شد شاپور بدیعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سعید اشکانی فر معاون امور آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نماینده یکی از شرکت‌های خارجی تولید کننده کیت‌های هورمون شناسی حضور داشتند.

محمد صالحی مدیرعامل یکی از شرکت‌های داخلی در زمینه تولید کیت‌های هورمون شناسی به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌ها و خدمات شرکت تحت مدیریت خود پرداخت.

به گفته صالحی این شرکت با هدف بهبود سطح تشخیص طبی و ارتقا توان علمی و عملی آزمایشگاه‌ها و برای بهبود سلامتی بیماران در سال ۱۳۸۷ به طور رسمی کار خود را آغاز کرده و این در حالی است که در سال‌های ابتدایی تأسیس این شرکت، حجم تولید به مراتب کمتر از امروز بود و بیشتر بازار تشخیص توسط محصولات وارداتی تأمین می‌شد و اکثر محصولات وارداتی بوده و به صورت تمام بسته بندی به کشور وارد می‌شدند.

به گفته این مدیر جوان دغدغه این شرکت از همان روز اول تلاش برای بهبود کیفیت مورد نیاز در زنجیره تأمین آزمایشگاه‌ها بود؛ البته بودند محصولاتی که نیاز آزمایشگاه‌ها را در سطوح پایین برطرف می‌کردند اما این محصولات نه از دقت بالایی برخوردار بوده و نه تکنولوژی‌های روز دنیا به آنها وابسته بود در واقع محصولاتی وجود داشتند که به صورت طولانی مدت در صنعت آزمایشگاهی توسط شرکت‌های واردکننده وارد می‌شدند و آزمایشگاه‌ها به دلیل آنکه دسترسی به انتخاب جدیدی نداشتند مجبور به استفاده از این محصولات بودند.

این کارآفرین جوان تاکید کرد که هدف از تأسیس شرکت نویان نگین پارسیان ارائه محصولات تشخیصی با کیفیت و مدرنی بود تا حرف تازه ای در بازار محصولات آزمایشگاهی داشته باشد مشکلات جامعه آزمایشگاهی را برطرف کرده و با دقت بالای خود بتواند میزان خطای آزمایشگاه را تا حد زیادی پایین بیاورد.

به گفته مدیرعامل این شرکت متأسفانه در ایران به جای آنکه به بحث تشخیص اهمیت داده شود حجم زیادی از منابع دولت در حوزه درمان هزینه می‌شود در صورتی که در دنیا این موضوع برعکس است و دولت‌ها در تلاش هستند تا با سرمایه گذاری بیشتر در بحث تشخیص بودجه بیشتری را در حوزه درمان حفظ کنند.

در این مراسم همچنین مجید سزاوار رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با محوریت تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌ها به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه فاجعه از زمانی شروع شد که مقوله استانداردسازی از صنعت به آزمایشگاه‌ها وارد شد گفت: این در حالی است که ما در صنعت با اجسام بی جان طرف هستیم اما در آزمایشگاه طرف حساب ما جان آدم هاست.

سزاوار ادامه داد: هنگامی که صحبت از کنترل کیفیت می‌شود انگار وارد موضوع اصلی شدیم. در واقع کنترل کیفیت سیستمی برای پایش کیفیت تست‌های آزمایشگاهی، دقت و صحت تست‌ها است. کنترل کیفیت به بخش آنالیزی مربوط می‌شود اما تضمین کیفیت به کلیه فعالیت‌هایی که برای اطمینان از نتایج آزمایش‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: نباید فراموش کرد که کیفیت یک امر جمعی است به طوری که اگر آزمایشگاه‌ها بهترین نیروها را داشته باشند اما به طور مثال شرکت تولیدکننده کیت در امر کیت رسانی خوب عمل نکند و یا کیت‌های تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نباشند و یا مرجع سلامت همکاری‌های لازم را انجام ندهد و یا سایر عوامل دخیل استانداردهای لازم را رعایت نکنند نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه حاصل از کیفیت برخوردار باشد.

به گفته وی در نهایت لازم است تا تمامی عوامل دخیل در خصوص حفظ کیفیت در کنار یکدیگر عمل کنند زیرا در این صورت است که می‌توان به نتایج حاصل از تست‌های آزمایشگاهی اعتماد کرد.

در بخش دیگری از این سمینار علمی نیز جلسه پرسش و پاسخی با حضور شاپور بدیعی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار و در آن سوالات مسئولان فنی آزمایشگاه‌ها بررسی شد.