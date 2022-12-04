حمایت سران صهیونیست از قاتل جوان فلسطینی در نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، یائیر لاپید و بنی گانتز نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از نظامی صهیونیست که عصر جمعه جوانی فلسطینی را در شهرک حواره در شهر نابلس به ضرب گلوله به شهادت رساند، اعلام حمایت کردند.

لاپید در توییتی در این باره نوشت که به طور قاطع از افسر صهیونیست که جوان بدون سلاح فلسطینی را در شهرک حواره به شهادت رساند، حمایت می‌کند.

لاپید همچنین اظهار داشت که نظامیان صهیونیست به تعامل قاطعانه با فلسطینیان ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر، بنی گانتز هم در توییتی اقدام این افسر صهیونیست را شایسته تقدیر خواند.

گانتز از هماهنگ کننده صلح سازمان ملل در خاورمیانه که این جنایت را محکوم کرده بود، به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که این افسر صهیونیست به شیوه‌ای قاطعانه و حرفه‌ای عمل کرده است!

گفتنی است یک نظامی صهیونیست شامگاه جمعه در جریان بازداشت جوان فلسطینی به نام «عمار مفلح» در شرایطی که وی در تلاش برای فرار بود، وی را هدف تیراندازی از مسافت صفر قرار داده و به شهادت رساند.