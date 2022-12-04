صنایع و نمادهای تاثیرگذار معاملات یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، امروز بازار ابتدا با روند صعودی آغاز شده و سپس با افزایش عرضه ایجاد یک روند صعودی روزانه سرکوب شده و بازار نوسانی به کار خود پایان داد.

صنایع و گروه‌های دارای بیشترین ارزش معاملات

خودرویی، شیمیایی، فلزات اساسی، غذایی، انبوه سازی، سرمایه گذاری

صنایع و گروه‌های دارای بیشترین ورود و خروج نقدینگی حقیقی

نفتی، فلزات اساسی، شیمیایی، بیمه، خودرویی، غذایی

قدرت خریدار به فروشنده در صنایع و گروه‌ها

واسطه گری، عرضه برق و گاز، سیمانی، نهادهای مالی واسط، لاستیک و پلاستیک

صنایع و گروه‌های دارای بیشترین ورود و خروج پول هوشمند

خودرویی، نفتی، انبوه سازی، فلزات اساسی، اطلاعات و ارتباطات

قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده بدون صف خرید

گوهران، ولپارس، دهدشت، خکاوه، آبادا، لطیف، وپویا، قجام

کمترین ارزش معاملات به نسبت ارزش صف خرید

غزر، تکنو، کپشیر

نمادهایی که سقف تکنیکالی ۱۰ روزه خود را شکسته‌اند

خاهن، بالاس، وشمال، ثقزوی، قجام، غشان، خزر، خکار

شکست سقف تاریخی

شستان، سهکمت، چنوپا

نمادهای در آستانه صف خرید

غدشت، خمحور، زنجان، وحکمت، ملت