نمادها و صنایع بورسی تاثیرگذار روز چهارشنبه ۱۱ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در امروز با دو وضعیت کاملاً متفاوت صعودی، نزولی مواجه بود. صنایع و نمادهای تأثیرگذار امروز عبارتند از:

صنایع و گروه‌های دارای بیشترین ورود و خروج پول هوشمند

حمل و نقل، شیمیایی، فلزات اساسی، بانکی، نفتی، خودرویی

صنایع و گروه‌های دارای بیشترین ارزش معاملات

خودرویی، بانکی، چند رشته‌ای، نفتی

نمادهایی که آخرین معامله آنها بیش از ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی است و صف خرید ندارند

پکویر، گدنا، داسوه، سکرما، کخاک، رکیش، کاسپین، سیدکو، ومهان، پرداخت، دابور، کهمدا، دپارس

حجم معاملات بیشتر از ۳ برابر میانگین هفتگی و قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده

نماد سایرا

نمادهایی که سقف تکنیکالی ۱۰ روزه خود را شکسته‌اند

سکرما، وآوا، کبافق، دکپسول، تبرک، پاسا، خبازرس

نمادها با کمترین ارزش معاملات به نسبت ارزش صف خرید

نبروج، کهرام، حرهشا، حشکوه، خبنیان

نمادهایی در آستانه صف خرید

خزامیا، وملت، گدنا، سکرما، کفرا، سدور

معاملات بلوکی

شپنا، تایرا، شپدیس، قچار