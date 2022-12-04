ترکیه: ۱۸ تروریست در شمال سوریه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت کشور ترکیه از دستگیری ۱۳ تروریست داعش از جمله یک سرکرده در این گروه ترویستی و همچنین ۵ تن از عناصر پ ک ک در جریان عملیات یورش به مناطق جرابلس و الباب در شمال سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که این افراد دست به فعالیت‌هایی مانند تبلیغات، گسترش پایگاه مردمی داعش، جذب افراد و جمع آوری اطلاعات می‌زدند.

«ابراهیم کالین»، مشاور ارشد سیاست خارجی و سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفته است که گروه‌های مسلح کردی در سوریه «هدف های مشروع» حمله به شمار می‌روند. کالین کردهای سوریه را به سو استفاده از روابط با آمریکا برای توجیه حضور خود در امتداد مرز با ترکیه متهم کردند.

ابراهیم کالین در این گفتگو افزود: «آنکارا به دنبال حزب کارگران کردستان (PKK) و شاخه‌های آن، یگان‌های مدافع خلق کرد (YPG) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) است تا از مرزهای خود محافظت کند.»

آنکارا پ‌ک‌ک، ی‌پ‌گ و گروه‌های وابسته به آن‌ها را مسئول انفجار ۱۳ نوامبر استانبول و همچنین حملات قبلی دانسته است. همچنین آنکارا به همراه متحدانش در ناتو - آمریکا و اتحادیه اروپا - پ ک ک را یک سازمان تروریستی اعلام کرده‌اند.