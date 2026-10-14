علی امیریان به استقلال پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی امیریان دونده ملی‌پوش ایران در مواد ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر، به عضویت تیم دوومیدانی استقلال درآمد تا این تیم را در رقابت‌های لیگ برتر دوومیدانی کشور همراهی کند.

امیریان از دوندگان پرافتخار ایران در مواد نیمه‌استقامت به شمار می‌رود. کسب مدال نقره دوی ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا، مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی، مدال طلای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی، دو مدال برنز قهرمانی آسیا در رقابت‌های داخل سالن و مدال‌های نقره و برنز مسابقات غرب آسیا بخشی از افتخارات این ورزشکار است.

او همچنین سابقه کسب ورودی مسابقات قهرمانی جوانان جهان در کلمبیا و کسب ۱۰ مدال در رقابت‌های بین‌المللی از جمله تور جهانی دوومیدانی را در کارنامه دارد.

حضور این دونده ملی‌پوش در ترکیب استقلال در راستای تقویت تیم دوومیدانی آبی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشور انجام شده است.