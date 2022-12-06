به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فخاری استاندار تهران با حجت الاسلام قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام قرائتی در این جلسه که با حضور قائم مقام و جمعی از مدیران و معاونین ستاد اقامه نماز برگزار شد، اصل اولیه در اجرای برنامه‌ها را انگیزه عنوان کرد.

وی گفت: اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم راهش را پیدا خواهیم کرد و اگر نخواهیم انجام دهیم بهانه اش را پیدا خواهیم کرد. مسئولین اگر انگیزه قوی داشته باشند کار و فعالیت صورت می‌گیرد، و اراده باشد کارها انجام خواهد شد.

رئیس ستاد اقامه نماز در ادامه با اشاره به وجود ظرفیت و امکانات در استانداری تهران و وجود انگیزه کافی، خواستار پیگیری و اجرای برنامه‌های نماز در کوتاه مدت و بلند مدت شد.

وی تاکید کرد: در اجرای فعالیت‌های حوزه دین، ارزان‌ترین کارها مهم است که در دسترس باشد و واجب باشد. در روایت داریم که اگر نافله ای ضرر به واجب میزند از اقامه نافله پرهیز کن، لذا تلاش شود کاری که مربوط به نسل نو و ماندگار هست انجام شود.

مفسر قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود، وجود آسیب‌ها و آشوب‌های اجتماعی را نشانگر عدم رسیدگی به نسل نو عنوان کرد و گفت: امام جمعه علاوه بر توجه به خطبه‌های نماز جمعه باید به نسل نو نیز توجه کنند.

وی با اشاره به آیه ۵۶ سوره احزاب گفت: خداوند وقتی فرمان به صلوات می‌دهد اول از خود شروع می‌کند و بعد ملائکه و بعد به کسانی که ایمان آوردند امر به صلوات می‌کند لذا مدیران با حضور در نماز جماعت موجب حضور معاونین در نماز خواهد شد و در کنار آن حضور کارمندان در نماز را به همراه دارد.

استاد قرائتی خاطرنشان کرد: برای امر نماز خود مسئول نماز باشید و مسئولیت آن را واگذار نکنید و به فرموده مقام معظم رهبری بالاترین مقام اجرایی باید مسئول نماز باشد.

حجت الاسلام قرائتی افزود: مصداق آیه مکناهم فی الارض مسئولین دستگاه‌های اجرایی هستند، ترتیبی اتخاذ شود تشکیل شورای اقامه نماز استان و شهرستان‌های استان تهران بر اساس دستورالعمل ابلاغی مشترک که با دو امضای وزیر کشور و رئیس ستاد اقامه نماز انجام شده است در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر پیگیری و اختصاص خط ویژه به نماز آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان گفت: توجه خاص به اقامه نماز آموزش و پرورش و مدارس استان از طریق صدور مجوز جهت اقامه نماز جماعت در مدارس توسط روحانیون شاغل در ادارات دولتی و کمک به تأمین منابع برای ایاب و ذهاب امامان جماعت مدارس دولتی ضروری است.

معلم و مفسر قرآن کریم خواستار توجه ویژه ائمه جمعه به نسل نو و نماز جماعت مدارس با استفاده از حسینیه‌ها، مدارس در جهت ارتباط مؤثر با نسل نو شد.

صدور حکم مشاور برای مدیر ستاد اقامه نماز جهت پیشبرد امور نماز در سطح استان تهران، کمک به تأمین و تخصیص زمین جهت احداث مسجد و نمازها و مناطق متراکم و مهاجرت پذیر بر اساس طرح آمایش سرزمین در استان تهران و مساعدت در ساخت و ساز آنها با توجه به آسیب زایی و مشکلات فرهنگی موجود و ساماندهی و رسیدگی به امور اقامه نماز در مجامع و مراکز کارگری سطح استان از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس ستاد اقامه نماز بود.

حجت الاسلام قرائتی در پایان تدوین سند برنامه راهبردی برنامه پنج‌ساله ستاد اقامه نماز استان از طریق سازمان مدیریت برنامه ریزی بر اساس سند تحول اقامه نماز به افق بیست ساله، نظارت بر فعالیت‌های ستاد اقامه نماز ادارات کل استان و ارزیابی و قدردانی از چهره‌های فعال و توانمند در امر نماز و اهتمام در تشکیل جلسه دانش افزایی و توجیهی و آموزشی برای مدیران و کارکنان و ائمه جماعت را خواستار شد.

علیرضا فخاری استاندار تهران در پایان جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های مجاهدانه استاد قرائتی در ترویج و توسعه فرهنگ قرآن و نماز، در خصوص پیگیری امور نماز از طریق دستگاه‌های اجرایی دارای منابع اعلام آمادگی کرد.