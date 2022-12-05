به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از چندین پروژه صنعتی، عمرانی و ورزشی در شهرستان بندرانزلی با اشاره به پروژه ریلی رشت- کاسپین، اظهار کرد: با حل مشکلات اعتباری و امکانی پروژه ریلی رشت - کاسپین اجرای این پروژه با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی برای پروژه کنارگذر انزلی، افزود: مشکلات اعتباری پروژه کنارگذر انزلی حل شده و به جد پیگیر اجرای این پروژه هستیم.

استاندار گیلان به دغدغه مردم در خصوص مسکن مهر، اضافه کرد: مسکن مهر انزلی تا هفته‌های آتی تعیین تکلیف می‌شود.

عباسی با اشاره به سلب میزبانی تیم ملوان در رقابت‌های کشوری به دلیل نداشتن ورزشگاه مناسب، بیان کرد: داشتن یک ورزشگاه مناسب و مجهز حق مردم و تیم محبوب ملوان است.

وی با بیان اینکه ورزشگاه تختی انزلی طی یک دهه گذشته رها شده بود، افزود: وضعیت این ورزشگاه مطلوب نبود و از این رو حق میزبانی از ملوان سلب شده بود.

استاندار گیلان از اختصاص بیش ۲۷ میلیارد تومان برای مرمت و بازسازی ورزشگاه انزلی خبر داد و اضافه کرد: این میزان اعتبار برای استانداردسازی ورزشگاه انزلی در نظر گرفته شده و بیشتر کارها انجام شده است.

عباسی ادامه داد: برای شروع بازسازی قسمت شمالی سکوهای ورزشگاه انزلی بیش از پنج میلیارد اعتبار تخصیص داده شده است.

وی با تاکید بر پیگیری‌های میدانی پروژه‌ها، این حرکت‌های پیگیرانه را اثربخش برشمرد و افزود: مسئله تالاب انزلی و مسائل زیست محیطی این شهرستان در این سفر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

استاندار گیلان از نام نویسی بیش از شش هزار متقاضی طرح ملی مسکن در استان خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد ۱۵۰۰ نفر واجد شرایط طرح ملی مسکن هستند.

عباسی با اشاره به مشکل عرصه و زمین برای اجرای طرح ملی مسکن در گیلان، بیان کرد: موانع موجود در بخش تأمین زمین برای اجرای مسکن ملی برداشته شده و عرصه‌ها آماده برای واگذاری است.

وی با تاکید بر بکارگیری از سازه‌های نو و مقاوم برای اجرای طرح ملی مسکن، افزود: در انزلی مشکل عرصه وجود ندارد و هم اکنون ۳۶ واحد مسکن ملی در این شهرستان در حال احداث است.