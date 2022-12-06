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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۲

ادامه اخبار ضد و نقیض؛

روایت روزنامه‌های عربستان از انتقال «رونالدو» به باشگاه النصر

روایت روزنامه‌های عربستان از انتقال «رونالدو» به باشگاه النصر

روزنامه الشرق الاوسط عربستان مدعی شد باوجود دیدار چند باره نمایندگان باشگاه النصر با کریستیانو رونالدو، این بازیکن تصمیم گیری نهایی خود را به بعد از جام جهانی موکول کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که روزنامه مارکا اسپانیا مدعی شد کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال با جدایی از منچستریونایتد، با رقمی نجومی با باشگاه النصر عربستان به توافق رسیده و از ابتدای ژانویه برای این تیم عربستانی بازی خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، قرارداد رونالدو برای هر فصل ۲۰۰ هزار یورو خواهد بود.

با این حال این خبر از سوی چند رسانه اروپایی دیگر و همچنین رونالدو تکذیب شد اما روزنامه الشرق الاوسط عربستان امروز اخبار بیشتری در این ارتباط منتشر کرد.

الشرق الاوسط در این خصوص نوشت: «هنوز نمی‌توان نظر مسئولان النصر را درباره این گزارش دریافت کرد، در حالی که اسکای اسپورت گزارش داد رونالدو هنوز به توافق نرسیده است. به گفته منابع آگاه به الشرق الاوسط، مذاکره کنندگان عربستانی در این باشگاه چند روز قبل از شروع جام جهانی پیشنهادات خود را ارائه کرده و چندین بار با این بازیکن در لیسبون در منزلش دیدار کردند و تماس‌های مستمری با ستاره پرتغالی در دوحه داشتند اما او به آنها اعلام کرد که تصمیم نهایی خود را پس از پایان ماموریت پرتغال در جام جهانی اعلام خواهد کرد و این بدان معناست که تاکنون به طور قطعی به توافق نرسیده است. به گفته همین منابع، مبلغ این معامله ۲۲۵ میلیون یورو برای مدت ۳ سال بوده است.»

روزنامه عربستانی همچنین با انعکاس اظهارات سرمربی پرتغال در این ارتباط اعلام کرد: «به گفته منابع خبرگزاری فرانسه از داخل باشگاه النصر، تماس‌هایی با ستاره پرتغالی برقرار شد اما چیزی امضا نشده است. یکی از مسئولان باشگاه النصر که نخواست نامش اعلام شود، فاش کرد که این بازیکن ۳۷ ساله قراردادی امضا نکرده است و هنوز نکاتی برای حل و فصل وجود دارد.»

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی دیگر روزنامه الاقتصادیه عربستان این ماجرا را از نگاه دیگری بررسی کرده است. به نوشته این روزنامه، در صورتی که انتقال رونالدو به النصر قطعی بشود، این بازیکن نمی‌تواند پیراهن شماره ۷ باشگاه عربستانی را بپوشد. این پیراهن در اختیار «جلال الدین ماشاریپوف» ازبکستانی است و حتی اگر این بازیکن هم النصر را ترک کند، قوانین لیگ عربستان اجازه نمی‌دهد رونالدو به شماره ۷ برسد

مقررات لیگ عربستان حاکی از این است که در صورتی که بازیکن به هر دلیلی باشگاه را ترک کند، شماره بازیکن در باشگاه پس از حضور رسمی وی خالی می‌ماند و تا پایان فصل توسط هیچ بازیکن دیگری استفاده نمی‌شود.

کد مطلب 5648055

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