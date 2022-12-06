رشد ۵ برابری تسهیلات اشتغال افراد دچار معلولیت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی فارس دوشنبه شب در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت برگزار شده بود، مژده داد: امسال نسبت به سال گذشته رشد پنج برابری تسهیلات اشتغال افراد دارای معلولیت و رشد دو تا سه برابری خرید کلیه وسایل توانبخشی را شاهد بودیم.

محمد رضا هوشیار ابراز داشت: افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد دچار معلولیت و افزایش اعتبار مناسب سازی منزل و خودروی این افراد از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون تومان نیز از جمله اخبار خوشی است که امسال به جامعه هدف خود اعلام کردیم.

بهزیستی فارس بالغ بر ۱۴۱ هزار پرونده معلولیت دارد

وی اعلام کرد: ما ۱۴۱ هزار و ۷۶۳ پرونده دارای معلولیت در فارس داریم. بیشترین قشر هدف ما در فارس معلولین جسمی حرکتی هستند پس‌از آن به ترتیب معلولیت شنوایی، ذهنی، بینایی و بیماران روانی مزمن فراوانی بیشتری در سطح استان دارند.

هوشیار با اشاره به طبقه بندی معلولین به خیلی شدید، شدید، متوسط و خفیف گفت: ما معتقدیم که افراد دارای معلولیت با تلاش مضاعف و همت والا ثابت می‌کنند که معلولیت ناتوانی نیست. شعار امسال هم باتوجه به این مهم «راه حل های تحول آفرین برای توسعه فراگیر نقش نوآوری در ایجاد جهانی دسترس پذیر و برابر» اعلام شده است.

مدیر کل بهزیستی فارس تجلیل از معلولین موفق و بازدید از مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت و برگزاری مسابقات نقاشی با محوریت شعار سال و مسابقات عکاسی و ویلچررانیرا از ویژه برنامه‌های این هفته برشمرد و اظهار داشت: برپایی نمایشگاه توانمندی‌های اقشار هدف ما از دیگر برنامه‌های ویژه روز جهانی معلولین است.

وی با اشاره به راه اندازی فرهنگسرای ویژه معلولین در مدت اخیر یادآور شد: پارک اطراف فرهنگسرا درحال مناسب سازی ویژه بعنوان پارک نمونه برای افراد دارای معلولیت است. هوشیار ۹ مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان، سه مرکز توانبخشی و نگهداری جسمی و حرکتی، ۳۴ مرکز ویژه معلولین ذهنی و همچنین ۹ مرکز ویژه بیماران روانی مزمن در فارس را از ظرفیت‌های زیرساختی بهزیستی دراستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ما اولین استانی هستیم که استاندار آن یک فرد فرهیخته دارای معلولیت را مشاور و دستیار خود در امور معلولین انتخاب کرده و تاکنون شخصاً چندین جلسه با نماینده تشکل‌های ما داشته که ماحصل آن ۲۰ مصوبه کاربردی بوده است.

جمعیت لیست انتظار ویلچر و سمعک به یک سوم کاهش یافته است

مدیر کل بهزیستی فارس با اشاره به توزیع حدود یک هزار و ۸۲۰ سمعک تا نوروز ۱۴۰۲ خبر داد: جمعیت لیست انتظار ویلچر و سمعک به یک سوم کاهش یافته است. اگر باهمین توان پیش برویم سال آینده به صفر شدن لیست نزدیک می‌شویم. البته امیدواریم عوامل زمینه ساز ویلچر نشین شدن افراد مثل ژنتیک یا وضعیت جاده‌ها و تصادفات هم به صفر گرایش پیدا کند.

هوشیار بهزیستی را ترمینالی از آسیب‌ها خواند و افزود: برخی‌ها وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند که باعث معلولیت افراد و سرریز آنان به بهزیستی می‌شود.

وی با اشاره به طرح غربالگری و بینایی سنجی که این روزها در حال اجراست، ابراز داشت: توجه به این غربالگری‌ها می‌تواند تا حد زیادی از معلولیت دائمی پیشگیری کند. به عنوان مثال ۹۷ هزار و ۸۴۰ کودک بین سه تا شش سال غربالگری چشم پزشکی داشتند و سه هزار و ۹۹۰ مورد اختلال بینایی شناسایی شده است. شناسایی اختلالات در زمان طلایی آن شانس کنترل و درمان را تا حد زیادی بالا می‌برد.

هوشیار با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۶۲ تشک مواج تهیه شده که امسال ۵۰۰ مورد تهیه شده است، اظهار کرد: ۵۴ هزار و ۸۸۳ نفر در سطح استان از معلولین جسمی و حرکتی هستند، ۲۹ هزار و ۷۲ نفر معلول شنوایی، ۲۰ هزار و ۳۲۶ نفر معلول بینایی و هشت هزار و ۹۴۳ نفر معلول روانی مزمن هستند.

مدیر کل بهزیستی فارس ضمن تقدیر از همراهی استاندار فارس در تحقق قانون جامع حمایت از معلولین مخصوصاً قانون استخدام آنها در دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: طبق قانون تمام سازمان‌ها و نهادها باید هنگام استخدام سه درصد افراد دارای معلولیت را جذب کنند و به ما اطلاع رسانی کند تا آخر این ماه لیست دستگاه‌هایی که این قانون را رعایت کردند و دستگاه‌هایی که همراهی خوبی نداشتند به استانداری اعلام خواهد شد.

وی افزود: اغلب دستگاه‌ها سه درصدها را رعایت کردند ولی قانون ۳۰ درصد را رعایت نکردند.

وضعیت رو به بهبود مناسب سازی فضای داخلی ادارات

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مناسب سازی داخل ادارات و معابرشهری در استان توضیح داد: از لحاظ فضای داخلی ادارات وضعیت مناسب سازی در حال بهبود هست و رشد بالای ۳۰ درصدی داشتیم ولی در حوزه معابر در وضعیت خوبی نیستیم. و

ی ادامه داد: با کمک افراد دارای معلولیت ۴۰ خیابان پرتردد شیراز که توسط خود معلولین انتخاب شده است، مشخص شد و شهرداری قول داده است تا پایان ۱۴۰۲ این خیابان‌ها مناسب سازی می‌شود. وی تاکید کرد: در بحث مناسب سازی ماهم مثل رسانه‌ها مطالبه گر هستیم اما برنامه ریزی اجرایی آن دست ما نیست و همکاری نهادهای مربوطه را می‌طلبد. ما هنوز تا وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم. البته در طرح کشوری استان فارس دو شهر بدون مانع برای معلولین ثبت شده است و مناسب سازی، صد درصدی شهر زرقان هم درحال پیگیری است که بتوانیم این شهر را بعنوان شهر نمونه مناسب سازی شده معرفی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه معلولین نیاز به ترحم ندارند ولی نیاز به احترام دارند، پذیرش واکرام آنها در جامعه را ضروری خواند و از خیرین بخصوص متخصصین چشم و دندان پزشکی دعوت کرد که در خدمات رسانی به افراد دارای معلولیت با بهزیستی همراه شوند. وی همچنین به بندهای، برزمین مانده قانون جامع اشاره کرد و گفت: طبق قانون جامع‌کلیه دستگاه‌های دولتی که دارای مجموعه ورزشی هستند موظف هستند این امکانات را بصورت رایگان در اختیار معلولین قراردهند. اما خیلی از اقشار هدف ما از این قانون اطلاع نداشتند. ماهم که مکاتبه کردیم و پیگیرهستیم می‌گویند سالن را واگذارکردیم. ما به کمک اهالی رسانه و عزم جمعی نهادهای مربوطه برای عملی کردن بند به بند این قانون برای نیاز داریم.

به گزارش مهر این نشست با وعده مدیر کل بهزیستی مبنی بر ارتباط منسجم با اهالی رسانه و دیدارهای فراتراز نشست‌های خبری و همراهی اهالی رسانه در بازدید از مراکز نگهداری و ارتباط مستقیم با افراد موفق دارای معلولیت پایان یافت.