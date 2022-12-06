۶۷ درصد جمعیت خوی تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب خوی است

تقی پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تأسیسات فاضلاب شهر خوی اظهار کرد: در حال حاضر حدود بیش از ۳۶۳ کیلومتر شبکه فاضلاب و یک باب تصفیه‌خانه با سه مدول به ظرفیت ۴۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد شبکه‌های فاضلاب موردنیاز در شهر اجرا شده است، خاطرنشان کرد: این میزان شبکه حدود ۶۷ درصد جمعیت شهر خوی را تحت پوشش قرار داده است.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خوی گفت: از ۵۵۳ کیلومتر شبکه فاضلاب موردنیاز در تمام شهر ۱۹۰ کیلومتر دیگر باقی‌مانده است که بعد از تصویب ماده ۲۳ فاضلاب شهر خوی اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از تولید بیش از ۶میلیون مترمکعب پساب در سالجاری خبر داد و گفت: پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب مطابق با استاندارهای موجود است.

پاشایی از تأسیسات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به عنوان یکی ضروری‌ترین زیرساخت‌های شهری و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی یاد و خاطرنشان کرد: توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده از پساب با کیفیتی متناسب با نوع مصرف از مهم‌ترین اهداف بخش آب و فاضلاب در برنامه ششم توسعه است.

وی افزایش مشکلات زیست‌محیطی در مناطق کم برخوردار ناشی از رهاسازی فاضلاب در معابر را از جمله دلایل اولویت اجرای تأسیسات فاضلاب در شهر برشمرد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب فاضلاب خوی تصریح کرد: مشاور کارهای مطالعاتی اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهر خوی را با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست انجام قرار دارد.