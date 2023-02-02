دومین محموله اقلام امدادی به مناطق زلزله زده «خوی» ارسال شد

مجتبی باباپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین محموله اقلام امدادی جمعیت هلال احمر استان اردبیل به مناطق زلزله زده «خوی» ارسال شد.
وی افزود: این محموله شامل ۲ هزار و ۳۹۵ بسته غذایی ۷۲ ساعته و یک هزار دستگاه چادر امدادی با یک دستگاه تریلی و ۲ نفر نیرو به آذربایجان غربی ارسال شد.
جانشین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بیان کرد: اولین محموله اقلام امدادی جمعیت هلال احمر استان به زلزله زدگان آذربایجان غربی شامل یک هزار و ۸۰۰ تخته موکت، یک هزار و ۴۰۰ بسته مواد غذایی ۷۲ ساعته، ۸۰۰ تخته پتو و ۳۰۰ دستگاه چادر مسافرتی بود که با ۲ دستگاه تریلی و یک دستگاه کامیون و ۳ دستگاه کامیونت در ساعات اولیه به آذربایجان غربی ارسال شده بود.
باباپور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان اردبیل فراخوانی را برای جمعآوری کمکهای مردمی ارائه کرده و در قالب پویش «مهر تابان» سعی بر این است تا کمکهای نقدی و غیرنقدی به زلزلهزدگان جمعآوری شود.
وی افزود: انتظار داریم کمکهای غیرنقدی و جنسی بیشتر وسایل نو و جدید بوده و امکان ارائه به زلزلهزدگان را داشته باشد تا ما شرمنده اهالی روستاها و شهر خوی در این سرمای زمستان نباشیم.
