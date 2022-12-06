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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

طرح تفصیلی ۳۰ شهر استان اصفهان ابلاغ شد

طرح تفصیلی ۳۰ شهر استان اصفهان ابلاغ شد

اصفهان- مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از ابلاغ طرح تفصیلی ۳۰ شهر این استان خبرداد و گفت: طرح تفصیلی ۱۱ شهر دیگر نیز در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود.‌

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان، علیرضا قاری قرآن اظهار داشت: مراحل تهیه طرح تفصیلی ۱۶ شهر استان پایان یافته است و در دستور کار بررسی در جلسات آتی کمیسیون ماده پنج قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مرحله اول طرح تفصیلی ۲۵ شهر دیگر اتمام یافته و در دستور کار جهت عقد قرارداد مرحله دوم بوده و طرح تفصیلی سه شهر به دلیل مشکلات نقشه پایه و یا عدم همکاری شهرداری متوقف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه قرارداد طرح تفصیلی ۱۵ شهر دیگر استان در سال جاری و سال آینده منعقد می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر این موارد، بازنگری طرح جامع شهرهای اصفهان، مبارکه، نائین، نطنز و فریدون‌شهر با رویکردهای جدید و بازآفرینی شهری در دست تهیه است.

قاری قرآن گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده همه شهرهای مشمول نظام طرح‌های جامع و تفصیلی این استان تا پایان سال آینده از طرح تفصیلی مصوب برخوردار می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های توسعه شهری و فراشهری استان اصفهان اظهار داشت: هم اینک استان اصفهان با ۱۱۴ شهر از بزرگترین نظام سکونت‌گاهی و شبکه شهری در بین استان‌های کشور برخوردار است، همچنین این استان دارای تنوع کاملی از سلسله مراتب طرح‌های توسعه فرا شهری و شهری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: طرح‌های توسعه فراشهری طرح‌هایی هستند که سیاست‌های توزیع جمعیت، فعالیت و همچنین پهنه‌های عملکردی و کاربری اراضی را در سطوح ناحیه، منطقه و مجموعه‌های شهری تعیین و ضوابط مربوط به نحوه استفاده از آن پهنه‌های سرزمینی را مشخص می‌کنند.

وی افزود: طرح‌های جامع اولین سطح از طرح‌های توسعه شهری هستند که با یک افق بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله نحوه استفاده از زمین برای کاربری‌های مختلف در محدوده و حریم شهر را تعیین کرده و اولویت مناطق را از نظر بهسازی و نوسازی مشخص می‌کنند.

قاری قرآن گفت: طرح‌های تفصیلی در چارچوب اسناد و ضوابط طرح‌های جامع و بر اساس حدود ثبتی و ملکی، وضعیت دقیق کاربری ها، تراکم‌ها و گذرها را در سطح شهر و به تفکیک محلات واقع در آن مشخص کرده و اولویت‌های مربوط به نوسازی و بهسازی را تعیین می‌کنند.

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کد مطلب 5648236

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    نظرات

    • A AE ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      8 4
      پاسخ
      الله ایران باید حد اکثر ۵ ساله یکی از بهترین در جهان باشد ، چون ایران بهترین استعداد انسانی را در جهان دارد ، و از نظر مادیات یکی از بهترین در جهان است ، اگه نشده !،....... - [ ] باید همه انجام و اجرای این متون شرعی ی زیر را از مسولین بخواهند ، تا وضعیت مملکت درست شود!،... - [ ] - [x] بنام
      • مریم IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
        8 2
        تااومدم متن رابخونم مغزم ارور داد
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 1
      پاسخ
      کافی نیست نابودی روستاها طرح دادین دوباره
    • نادر IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      این طرح نه اکنون زمان اجرایش است ونه بسودمردمان بومی استان امیدوارم مردم هوشیاردریابند.
      • ایراندوست IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        اصل این طرح چی هست و قرارع چه کارهای توی روستاه رخ بدهد والله ماه هرچی زمین داشتیم منابع طبیعی اونا را صاحب شد اگر زمینه های خودمونم بهمون بدهند خوبه و اما از طرحش اطلاعی ندارم اگر کسی هست منو متوجه ‌کند
      • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
        0 0
        ظاهرا در منابع طبیعی نفوذی ها فهمیدن که نابودی کشور با نابودی روستا و کشاورزی و دامداری اتفاق خواهد افتاد ونیز برای عصبانیت مردم ووته مانده روستاییان بحای اینکه تسهیلات جهت برکشت به انواع روشها دنبال نارضایتی مردم هستندولی نمیفهمند اینبار اگه سیل امد بسیار خروشان بوده وبند اونا را نیز خواهد برد
    • محمد IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بهترین مکان برای ساختن شهری جدید تنگه اسدآباد واقع درشهرستان مبارکه روبروی زندان اسدآباد است این مکان هم به اصفهان نزدیک است( کیلومتر بیست وپنج جاده اصفهان مبارکه )به مبارکه وزرین شهر و نزدیک شهرضا هم است بهترین مکان برای شهرسازی جدید در جنوب غرب اصفهان
    • احمد IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      1 1
      پاسخ
      اصفهان‌تا‌۵سال‌دیگر‌تبدیل‌به‌بیابان‌خشگ‌وخالی‌از‌سکنه‌خواهد‌ شد
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدا وکیلی به چادگان رسیدگی کنید فاضلاب نداره لوله کشی زمینی شده چندین ساله ولی متاسفانه رهاشده مسولین راس کار چرا کاری برای مردم نمیکنید بیمارستان نداره مردم مجبورند برند نجف اباد یا۳۰ کیلو متر دارون چرا وبه چه علت ..بعد صدای مردم که درمیاد میگن اشوب گر مردم بایدخفه بشن ومسولین بتازونند این درست نیس

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