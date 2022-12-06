نقاط ضعف موجود در ایمنی معادن باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌الله جعفری امروز در همایش دوره ممیزی عملکرد (HSC) مدیران در ایمیدرو با بیان اینکه مسائل مربوط به ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست از مسائل مهم در کار است، اظهار کرد: مدیران شرکت‌ها و مجتمع‌ها به عنوان مسئول ایجادکننده شرایط بهداشتی و ایمنی منطقه و معدن باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و همچنین باید نقاط ضعف موجود در ایمنی معادن اصلاح شود.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: یکی از مباحث مهم ایمیدرو در سطح مجتمع‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که این موضوع از جمله خطوط قرمز ما به شمار می‌رود. بر همین اساس نیز در رعایت ایمنی محیط کار ایمیدرو به شدت جدی است لذا تأکید ما به مدیران شرکت‌ها و مجتمع‌ها این است که این موضوع را جدی بگیرند و بدانند که حتی در بروز اتفاقات غیرعمد نیز در محیط کار باید پاسخگو باشند.

در این مراسم، همچنین امیر خرمشاهی معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: وضعیت ممیزی امسال نسبت به سال قبل رشد داشته و این مسأله باعث شناسایی نقاط ضعف و قوت در این بخش شده است.

وی تاکید کرد: ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست (HSC) و به عبارتی ایمنی محیط کار نه تنها مربوط به یک بخش از سازمان نیست بلکه تمام افرادی که در یک مجتمع یا شرکت کار می‌کنند باید این موضوع را رعایت و به آن توجه کنند.