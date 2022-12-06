مهمترین پیام ۱۶ آذر نفی سلطه بیگانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی نیاسر صبح سه‌شنبه در جمع دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر پایتخت انرژی کشور است، اظهار داشت: مصرف انرژی در سطح کشور بسیار بالا است که هم هزینه‌ها را افزایش داده و هم آلودگی‌های زیست‌محیطی در پی دارد.

وی با گرامیداشت ۱۶ آذرماه روز دانشجو خاطرنشان کرد: عقبه و حامیان افرادی که در روز شانزدهم آذرماه دانشجویان را قربانی کردند، اکنون فریاد آزادی سر می‌دهند در حالی که منشأ تحولات دانشجویی در این روز نفی سلطه بیگانه بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر برپایی کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها ادامه داد: روش دائمی ما باید فضای گفتگو، پرسش و مناظره و تبیین باشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم اجرای شفافیت نمایندگان در حالی که با همین وعده از مردم رأی گرفتند خاطرنشان کرد: شفافیت قانون شده و برگشت ناپذیر است و فقط باید توسط نمایندگان اجرا شود.

شریعتی در پاسخ به سوالی با موضوع اینکه در این جنگ رسانه‌ای که دشمن از روایت غلط استفاده می‌کند و جنگ، جنگ روایت‌ها است چه کرده‌اید و چه کار باید بکنیم تصریح کرد: دو راه داریم که یک راه مردم هستند، یعنی اینکه افراد مسائل را تحلیل و فهم کنند و این فهم را بیان کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آحاد جامعه باید تجهیز به سلاح رسانه باشند افزود: باید شیوه‌های نوین در تبیین و روشنگری را استفاده کنیم و شیوه‌های مربوط به گذشته در این راستا تغییر کند.