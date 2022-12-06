سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کرمان صبح سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: مطالبه گری در خصوص دریافت سهم استان از حقوق دولتی باید با جدیدت پیگیری شود زیرا در صورت تحقق این امر بسیاری از مشکلات اعتباری استان رفع می‌شود.

وی عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز باید با انجام مطالعات دقیق و مناسب اولویت‌های استان در بخش صنایع و معادن باید دقیقاً مشخص و ظرفیت‌ها در این بخش‌ها فعال شود.

دادستان کرمان بیان کرد: باید ظرفیت‌های اقتصادی موجود در استان فعال و از تولید کنندگان در عرضه‌های مختلف حمایت شود ضمن اینکه رفع موانع در مسیر تولید بسیار مهم است.

وی گفت: یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد حمایت صنایع بزرگ استان از صنایع کوچک است و تهیه ملزومات مورد نیاز از استان یکی از این اقدامات است.