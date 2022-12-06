استفاده متهمان از سلاح گرم برای تهدید رانندگان به اعتصاب اجباری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در پی دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر شناسایی و مجازات تهدیدکنندگان مردم، کسبه و کامیون داران، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات استان هرمزگان باهمکاری اداره اطلاعات فارس پس از هماهنگی با مقام قضائی موفق شدند، دو نفر از عوامل اصلی تهدید کامیون داران که قصد ناامن سازی جاده‌های مواصلاتی استان‌های جنوبی کشور را داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

قهرمانی افزود: متهمین از طریق توزیع صدها شبنامه و فراخوان تهدیدآمیز از سوی شبکه‌های تروریستی معاند مأموریت داشتند با تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای اجبار کامیون داران به اعتصاب و ناامن سازی جاده‌های مواصلاتی استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اقدام کنند که خوشبختانه با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در تحقق نیات مجرمانه خود ناکام ماندند.

وی با بیان اینکه نامبردگان برای اجرای مأموریت و خرابکاری از مرودشت فارس تا بندرعباس برنامه داشتند، تصریح کرد: نکته قابل تأمل این است که هیچکدام از متهمین دستگیر شده، راننده نیستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: این افراد قصد آسیب رساندن به کامیون‌های متردد در جاده‌ها با استفاده از سلاح گرم را نیز داشته‌اند که قبل از هرگونه اقدام، شناسایی و دستگیر شدند.

قهرمانی با اشاره به اینکه عناصر دستگیر شده از مرتبطین با شبکه‌های تلویزیونی معاند خارج از کشور و جزو اراذل و اوباش دارای سوابق متعدد کیفری از جمله ضرب و جرح عمدی می‌باشند، اظهار داشت: علاوه بر جرایم علیه امنیت داخلی و احتمال ارتباط با سرویس‌های جاسوسی به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی مجازات متهمان اگر شرایط محاربه را نداشته باشند، حبس از سه تا پانزده سال خواهد بود.

وی از دستگیری ۸ نفر دیگر توسط نیروی انتظامی به اتهام ایجاد مزاحمت برای کامیون داران و سنگ پرانی به خودروهای عبوری نیز خبر داد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر با اشراف اطلاعاتی و گشت‌زنی مأموران نیروی انتظامی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و بسیج به صورت مشترک، امنیت بسیار خوبی در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان به عنوان شاهراه اقتصاد کشور، برقرار است و کامیون‌داران و رانندگان بدون هیچ‌گونه مشکلی به حمل و نقل کالا و تجهیزات مبادرت می‌کنند.

قهرمانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر دستگاه قضائی استان هرمزگان اقدامات مؤثری در قالب حقوق عامه و جهت احقاق حقوق رانندگان انجام داده، یادآور شد: توزیع عادلانه بار، حذف دریافتی‌های اضافی، جلوگیری از معطلی و صف‌های طولانی کامیون‌ها، افزایش ساعت کاری بنادر گمرکات و واحد ایکس ری، مبارزه با فساد حوزه حمل و نقل و موارد متعدد دیگر از مصادیق این اقدامات است که با قدردانی و رضایتمندی بیش از ۵۰۰ هزار راننده زحمتکش مواجه شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با هشدار به مخلین نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: افرادی که سودای چنین جرایم شیطانی را در سر می‌پرورانند، بدانند که دستگاه قضائی برای حفظ امنیت مردم با کسی تعارف ندارد و مجازات این‌گونه افراد قاطع و بدون اغماض خواهد بود.