مهدی تاج: اولویت فدراسیون تجهیز زیرساخت هاست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم معارفه رئیس مرکز ملی فوتبال خطاب به حاضرین گفت: خوشحالم از اینکه امروز در جمع شما همکاران و عزیزان هستم. این نشست به دلیل اهمیت توسعه فوتبال و مرکز ملی فوتبال تشکیل شده که باید با یک برنامه ریزی دقیقی پیش رویم. یکی از مطالبی که مهم می‌باشد و در ذهنم بود این است که ساختمان جدید اداری فدراسیون فوتبال باید به زودی راه اندازی شود.

وی ادامه داد: زمانی که انتخابات تمام شد، درگیر رقابت‌های جام جهانی شدیم و عمده وقتمان برای بحث پشتیبانی تیم ملی بود. تلاش کردیم که بهترین اتفاق در قطر رخ دهد و تیم ملی در بهترین وضعیت در رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشد. من تجربه سه دوره حضور در جام جهانی را داشته و هر بار تجربه‌ای متفاوت‌تر را کسب کردم. به هر جهت تیم ملی ایران تا آخرین دقایق شانس صعود به دور بعدی را داشت و مجموعه فدراسیون از اینکه نتوانستیم به دور بعدی صعود کنیم، خرسند نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه خطاب به حاضرین در نشست گفت: بحث ساختمان فدراسیون فوتبال که جز اولویت‌های اول ما است، باید به جدیت پیگیری و به نتیجه برسد. بحث VAR تکلیفش مشخص شد و پروژه اجرایی شدن این طرح کلید خورد. اگر VAR را اجرایی نکنیم تمام داورانمان حذف خواهند شد. ضمن اینکه دستورالعمل این موضوع از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ابلاغ شده که اگر VAR نداشته باشیم هیچ داور مشخصی در رقابت‌های آسیایی و مسابقات پیش رو که در آسیا برگزار می‌شود، نخواهیم داشت و این چیزی نیست که در شأن ما باشد.پس باید هر چه سریع‌تر دست به کار شویم و این طرح را اجرایی کنیم.

مهدی تاج در ادامه اظهار کرد: بحث زیر بنایی و ساخت و ساز یکی از مهمترین دغدغه‌های ما است. زمین کمپ تیم ملی در زمان آقای صفایی فراهانی و با پیگیری ایشان به فدراسیون تحویل شده و در زمان آقایان دادکان و کفاشیان و سپس بنده تکمیل شده و توسعه آن هدف مهم این فدراسیون است. چرا که فوتبال ایستا نیست و مجموعه گسترده ای برای کشور پهناوری مانند ایران نیاز است که مجموعه کامل و با زیر ساختها و امکانات ویژه و پیشرفته داشته باشد. باید به سرعت اقدامات اجرایی را آغاز کنیم تا در بحث زیر بنایی و ساخت و ساز به وضعیت ایده آل برسیم و این کمپ را گسترش بدهیم.

وی گفت: تکمیل ساختمان کوثر (اختصاصی برای بانوان) هم باید زودتر در دست اقدام قرار گیرد. پیشرفت این پروژه مهم تا هشتاد درصد تخمین زده شده و باید هر چه زودتر با رفع موارد باقیمانده، این ساختمان را تجهیز کرده تا تیم‌های ملی بانوان از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.

تاج در پایان گفت: اولویت اصلی و بعدی هم به امید خدا طراحی و ایجاد ساختمان جدید اداری فدراسیون است که باید هر چه زودتر اقدامات این امر را فراهم کنیم. کلنگ این زمین با حضور اینفانتینو و شیخ سلمان زده شد. متأسفانه وقفه‌ای دو ساله در ساخت این مجموعه ایجاد شده اما اکنون همه بخشها مکلف هستند تا در مسیر ساختن و افتتاح این پروژه گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاج در حالی دبیرکل فعلی را به عنوان رئیس مرکز ملی فوتبال معرفی و از توسعه زیرساخت‌ها صحبت کرد که پس از حذف تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ هیچ صحبتی در این خصوص نداشته است.