دلار آمریکا در بازار رسمی به ۱۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، قیمت خرید هر دلار آمریکا ۱,۵۵۱,۳۶۶ ریال و نرخ فروش آن ۱,۵۶۵,۴۵۵ ریال اعلام شد.

یورو با نرخ خرید ۱,۸۰۹,۴۱۴ ریال و فروش ۱,۸۲۵,۸۴۷ ریال در تابلوی معاملات قرار گرفت. همچنین هر درهم امارات به قیمت ۴۲۲,۴۲۸ ریال از متقاضیان خریداری و با نرخ ۴۲۶,۲۶۴ ریال فروخته شد.

در دیگر ارزها، نرخ فروش روبل روسیه ۱۸,۳۸۹ ریال، یوان چین ۲۳۲,۵۶۲ ریال، روپیه هند ۱۶,۳۷۵ ریال و هر ۱۰۰ ین ژاپن ۹۸۷,۸۱۴ ریال ثبت شد. نرخ فروش هر هزار وون کره جنوبی نیز به ۱,۱۲۷,۳۱۲ ریال رسید.