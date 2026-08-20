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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

دلار آمریکا در بازار رسمی به ۱۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

دلار آمریکا در بازار رسمی به ۱۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

نرخ فروش دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ به ۱,۵۶۵,۴۵۵ ریال رسید؛ یورو و درهم نیز به‌ترتیب ۱,۸۲۵,۸۴۷ و ۴۲۶,۲۶۴ ریال قیمت‌گذاری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، قیمت خرید هر دلار آمریکا ۱,۵۵۱,۳۶۶ ریال و نرخ فروش آن ۱,۵۶۵,۴۵۵ ریال اعلام شد.

یورو با نرخ خرید ۱,۸۰۹,۴۱۴ ریال و فروش ۱,۸۲۵,۸۴۷ ریال در تابلوی معاملات قرار گرفت. همچنین هر درهم امارات به قیمت ۴۲۲,۴۲۸ ریال از متقاضیان خریداری و با نرخ ۴۲۶,۲۶۴ ریال فروخته شد.

در دیگر ارزها، نرخ فروش روبل روسیه ۱۸,۳۸۹ ریال، یوان چین ۲۳۲,۵۶۲ ریال، روپیه هند ۱۶,۳۷۵ ریال و هر ۱۰۰ ین ژاپن ۹۸۷,۸۱۴ ریال ثبت شد. نرخ فروش هر هزار وون کره جنوبی نیز به ۱,۱۲۷,۳۱۲ ریال رسید.

کد مطلب 6922146
علی فروزانفر

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