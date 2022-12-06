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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۹

عضو شورای اسلامی شورای شهر زنجان:

۸۲۱ میلیارد تومان بودجه شهرداری زنجان محقق شده است

۸۲۱ میلیارد تومان بودجه شهرداری زنجان محقق شده است

زنجان-عضو شورای اسلامی شورای شهر زنجان گفت: از یک هزارو ۷۱۱ میلیارد بودجه شهرداری ۸۲۱ میلیارد تومان محقق شده که از این مبلغ ۵۳۲ میلیارد از محل ارزش افزوده بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه لو پاک ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر، گفت: اگر انتصابات درست نباشد عملکرد در آن حوزه مختل می‌شود و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

وی بیان داشت: متأسفانه فرهنگ غلطی در شهرداری وجود دارد که وقتی یک نفر مدیر می‌شود تصور می‌کند تا آخر باید مدیر بماند.

عضو شورای اسلامی شورای شهر زنجان گفت: فردی که به دلیل ضعف در عملکرد از سمتش عزل می‌شود، دو هفته بعد در جای دیگری منصوب می‌شود.

حمزه لو پاک تاکید کرد: از یک هزارو ۷۱۱ میلیارد بودجه شهرداری ۸۲۱ میلیارد تومان محقق شده که از این مبلغ ۵۳۲ میلیارد از بابت ارزش افزوده بوده و ۶۴ درصد محل درآمد شهرداری از محل ارزش افزوده بوده است.

وی افزود: ما ناظر بر دستگاه و عملکرد شهرداری هستیم و باید شهرداری در مورد مشاوران شهردار و مبالغ قرارداد، عنوان قرار داد آنها شفاف سازی کند.

عضو شورای اسلامی شورای شهر زنجان با بیان اینکه شهردار خود جزو افرادی است که همواره شعار شفاف سازی داده‌اند، افزود: ابتدایی‌ترین مورد شفاف سازی این است که شهردار در خصوص افرادی که در اطراف شهردار هستند، را شفاف سازی و اطلاع‌رسانی کند.

حمزه‌لو پاک تاکید کرد: اگر انتصابات درست نباشد در عملکرد، خودش را نشان می‌دهد و این موضوع در عملکرد ۶ ماه شهرداری مشخص است و سازمانی که قرار بود ۳ ماهه بخشی از امور خود را با مجوز شورا به مزایده واگذار کند، اما این محقق نشد.

وی افزود: مردمی بودن ویژگی اعضای شورا است و در اتاق اعضای شورا به روی مردم باز است.

۸۰ درصد انتصابات در شهرداری زنجان درست نیست

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی زنجان گفت: ۸۰ درصد انتصابات اخیر انجام شده در شهرداری زنجان درست نیست و باید روند موجود در این زمینه اصلاح شود.

مهدی طالب گفت: پیرامون انتصابات اخیر در شهرداری زنجان شورا هیچ دخالتی در انتصابات ندارد.

وی ابراز کرد: در شهرداری مکلفند که به برخی‌ها حتماً سمت مدیریتی بدهند و اینکه شهر و مردم بدکار این افراد هستند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: ۸۰ درصد انتصابات اخیر انجام شده در شهرداری زنجان درست نیست و باید روند موجود در این زمینه اصلاح شود.

طالب با بیان اینکه شهردار باید در خصوص این موضوع توضیح دهد که معیار این انتصابات چه بوده است، تاکید کرد: اعضای شورا نسبت به انتخاب مشاوران شهردار نیز گله مند هستند.

وی افزود: این انتصابات صحیح نبوده و ما انتظار جواب از شهردار را داریم که امیدواریم شهردار برای هفته آینده پاسخ‌های درخوری برای موضوعات داشته باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: وقتی به سوابق و عملکرد گذشته برخی مدیران انتصابی در شهرداری نگاه می‌کنیم، متعجب می‌شویم، چون نه تخصصی و نه تجربه‌ای برای سمت‌هایشان دارند.

کد مطلب 5648599

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    نظرات

    • ا IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بودجه استان زنجان بسیارپایین است .

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