۸۲۱ میلیارد تومان بودجه شهرداری زنجان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه لو پاک ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر، گفت: اگر انتصابات درست نباشد عملکرد در آن حوزه مختل می‌شود و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

وی بیان داشت: متأسفانه فرهنگ غلطی در شهرداری وجود دارد که وقتی یک نفر مدیر می‌شود تصور می‌کند تا آخر باید مدیر بماند.

عضو شورای اسلامی شورای شهر زنجان گفت: فردی که به دلیل ضعف در عملکرد از سمتش عزل می‌شود، دو هفته بعد در جای دیگری منصوب می‌شود.

حمزه لو پاک تاکید کرد: از یک هزارو ۷۱۱ میلیارد بودجه شهرداری ۸۲۱ میلیارد تومان محقق شده که از این مبلغ ۵۳۲ میلیارد از بابت ارزش افزوده بوده و ۶۴ درصد محل درآمد شهرداری از محل ارزش افزوده بوده است.

وی افزود: ما ناظر بر دستگاه و عملکرد شهرداری هستیم و باید شهرداری در مورد مشاوران شهردار و مبالغ قرارداد، عنوان قرار داد آنها شفاف سازی کند.

عضو شورای اسلامی شورای شهر زنجان با بیان اینکه شهردار خود جزو افرادی است که همواره شعار شفاف سازی داده‌اند، افزود: ابتدایی‌ترین مورد شفاف سازی این است که شهردار در خصوص افرادی که در اطراف شهردار هستند، را شفاف سازی و اطلاع‌رسانی کند.

حمزه‌لو پاک تاکید کرد: اگر انتصابات درست نباشد در عملکرد، خودش را نشان می‌دهد و این موضوع در عملکرد ۶ ماه شهرداری مشخص است و سازمانی که قرار بود ۳ ماهه بخشی از امور خود را با مجوز شورا به مزایده واگذار کند، اما این محقق نشد.

وی افزود: مردمی بودن ویژگی اعضای شورا است و در اتاق اعضای شورا به روی مردم باز است.

۸۰ درصد انتصابات در شهرداری زنجان درست نیست

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی زنجان گفت: ۸۰ درصد انتصابات اخیر انجام شده در شهرداری زنجان درست نیست و باید روند موجود در این زمینه اصلاح شود.

مهدی طالب گفت: پیرامون انتصابات اخیر در شهرداری زنجان شورا هیچ دخالتی در انتصابات ندارد.

وی ابراز کرد: در شهرداری مکلفند که به برخی‌ها حتماً سمت مدیریتی بدهند و اینکه شهر و مردم بدکار این افراد هستند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: ۸۰ درصد انتصابات اخیر انجام شده در شهرداری زنجان درست نیست و باید روند موجود در این زمینه اصلاح شود.

طالب با بیان اینکه شهردار باید در خصوص این موضوع توضیح دهد که معیار این انتصابات چه بوده است، تاکید کرد: اعضای شورا نسبت به انتخاب مشاوران شهردار نیز گله مند هستند.

وی افزود: این انتصابات صحیح نبوده و ما انتظار جواب از شهردار را داریم که امیدواریم شهردار برای هفته آینده پاسخ‌های درخوری برای موضوعات داشته باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: وقتی به سوابق و عملکرد گذشته برخی مدیران انتصابی در شهرداری نگاه می‌کنیم، متعجب می‌شویم، چون نه تخصصی و نه تجربه‌ای برای سمت‌هایشان دارند.