کشتار روزانه ۶۰۰ تُن مرغ در کشتارگاه های گیلان

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۸۴۶ مرغداری در سطح استان گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۸ کشتارگاه در استان فعالیت میکند.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: میزان جوجه ریزی در آبان ماه ۱۰ میلیون و ۱۷ هزار و ۹۳۱ قطعه بوده است.
وی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۶۰۰ تن کشتار در استان انجام میشود، افزود: از این مقدار حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ تن نیاز داخل استان است و بیش از ۳۵۰ تن نیز به استانهای دیگر از جمله تهران و البرز صادر میشود.
محمدی با اشاره به میزان موجودی مرغ در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ در مرغداریهای استان از یک روزه تا ۴۵ روزه وجود دارد.
وی افزود: با توجه به صورت جلسه ابلاغیه قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، همه اتحادیهها، شرکتهای زنجیرهای تولید گوشت مرغ و… میتوانند برای خرید انجماد و قطعه بندی مرغ با قیمت تولید ۴۳ هزار تومان اقدام کنند که در صورت لزوم برای تنظیم بازار عرضه میشود.
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