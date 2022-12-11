کشاورزان گلستانی عطای کشت قراردادی را به لقایش بخشیدند

علی قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه ابلاغ کشت قراردادی گندم را اول آذرماه اعلام کردند یعنی زمانی که بیش از ۸۰ درصد کشت گندم در استان انجام شده بود؛ هنگامی که کشاورز بذر و کود مورد نیاز خود را دریافت و محصول خود را کشت کند دیگر برای عقد قرارداد مراجعه نمی‌کند.

دبیر خانه کشاورز گلستان افزود: بهترین زمان برای اعلام کشت قراردادی گندم پایان شهریور است تا کشاورزان زمانی که برای دریافت نهاده مراجعه می‌کنند بتوانند از مزایای کشت قراردادی بهره مند شوند.

وی ادامه داد: هنگام اعلام ثبت نام، نرم افزار اشکالاتی داشت و حتی کارگزاری که باید کار ثبت نام کشت قراردادی را انجام دهد و کود مورد نیاز کشاورزان را تحویل دهد آمادگی ندارد و روند کشت قراردادی دچار بهم ریختگی است.

ایمانی تصریح کرد: چندین گروه در کشت قراردادی گندم اعم از بازرگانی دولتی، کارگزار و نرم افزار ثبت نام، بانک دخیل هستند و هرکدام قوانین خاص خود را دارند؛ به طوری که کشاورز از طی کردن مراحل مختلف اداری خسته شده و عطای کشت قراردادی را به لقایش بخشیده و از کشت قراردادی انصراف می‌دهد.

دبیر خانه کشاورز گلستان بیان کرد: برنامه کشت قراردادی باید قبل از شروع کشت گندم و سال جدید زراعی نهایی و اطلاع رسانی شود تا کشاورزان از این طرح استقبال کنند.

وی گفت: اصل کشت قراردادی یک حرکت خوبی است و به این وسیله کشاورزان می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کنند اما هدف اصلی این طرح تأمین کود پایه کشاورزان در زمان کشت گندم است و اگر به موقع انجام نشود فایده‌ای ندارد زیرا زمان کوددهی مناسب را از دست داده‌ایم.

ایمانی افزود: شروع دیرهنگام کشت قراردادی گندم تنها مختص گلستان نیست و در کل کشور این طرح با تأخیر آغاز شده به طوری برخی استان‌ها توانستند این طرح را عملیاتی کنند.

دبیر خانه کشاورز گلستان ادامه داد: برخی کشاورزان سطح سواد پایین دارند و یا تلفن همراه اندروید ندارند ما باید در سامانه پایش کود، کود کشاورز را ثبت کنیم بعد کشاورز در قسمت کارگزاری قرارداد مورد نیاز را امضا کرده و کود مورد نیاز خود را تحویل بگیرد، باید استفاده از نرم افزار را حذف کرده تا کار برای کشاورزان راحت تر شوند و از کشت قراردادی استقبال کنند.