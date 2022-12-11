لزوم افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جلسه قرارگاه امنیت غذایی به ریاست سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاونین وزیر، رؤسای سازمانها و مسئولان ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه، سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی خانوار و افزایش سرانه مصرف این بخش تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: با توجه به ظرفیتهای بینظیر پهنههای سرزمینی ایران از جمله محیطهای دریایی، سواحل، رودها و … تولید محصولات آبزی باکیفیت و ارزان و فرهنگسازی مصرف پروتئینهای دریایی باید مورد توجه سازمان شیلات قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت صادرات محصولات آبزی گفت: در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ صادرات محصولات آبزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب رشد ۲۸ و ۶۸ درصدی داشته است.
مقام عالی وزارت در ادامه تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید و صادرات آبزیان، پرداخت تسهیلات در قالب شیلات کارت به بهرهبرداران این بخش در حال انجام است.
ساداتینژاد در پایان گفت: در راستای مدیریت، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات آبزی و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش راهاندازی شهرکهای شیلاتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
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