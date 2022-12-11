نتایج کامل مرحله گروهی مشخص شد / ایران و آمریکا در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ آمریکا از شب گذشته با برگزاری دیدارهای گروهی آغاز شد که طی آن تیم ایران در گروه B با تیم‌های ژاپن و منتخب جهان مصاف کرد و تیم‌های آمریکا، مغولستان و گرجستان نیز در گروه A به مبارزه پرداختند.

بر این اساس نتایج کامل دیدارهای برگزار شده مرحله گروهی به شرح زیر مشخص شد:

گروه A:

آمریکا ۷ - مغولستان ۳

آمریکا ۱۰ - گرجستان صفر

گرجستان ۷ - مغولستان ۳

گروه B:

ایران ۹ - ژاپن یک

منتخب جهان ۹ - ژاپن یک

ایران ۶ - منتخب جهان ۴

برنامه مسابقات فینال و رده‌بندی:

فینال: ایران - آمریکا

رده‌بندی: گرجستان - منتخب جهان

تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد فردا (۲۱ آذر) در دیدار فینال جام جهانی به مصاف آمریکا خواهد رفت.

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