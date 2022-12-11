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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۰

جام جهانی کشتی آمریکا؛

نتایج کامل مرحله گروهی مشخص شد / ایران و آمریکا در فینال

نتایج کامل مرحله گروهی مشخص شد / ایران و آمریکا در فینال

مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ آمریکا با مشخص شدن تیم‌های راه یافته به فینال و رده بندی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ آمریکا از شب گذشته با برگزاری دیدارهای گروهی آغاز شد که طی آن تیم ایران در گروه B با تیم‌های ژاپن و منتخب جهان مصاف کرد و تیم‌های آمریکا، مغولستان و گرجستان نیز در گروه A به مبارزه پرداختند.

بر این اساس نتایج کامل دیدارهای برگزار شده مرحله گروهی به شرح زیر مشخص شد:

گروه A:

آمریکا ۷ - مغولستان ۳

آمریکا ۱۰ - گرجستان صفر

گرجستان ۷ - مغولستان ۳

گروه B:

ایران ۹ - ژاپن یک

منتخب جهان ۹ - ژاپن یک

ایران ۶ - منتخب جهان ۴

برنامه مسابقات فینال و رده‌بندی:

فینال: ایران - آمریکا

رده‌بندی: گرجستان - منتخب جهان

تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد فردا (۲۱ آذر) در دیدار فینال جام جهانی به مصاف آمریکا خواهد رفت.

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کد مطلب 5651835

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    نظرات

    • حکیمه نکویی ده چماری IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      2 0
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      درتمام مسابقات ایران چه ببره چه ببازه بازم قهرمان ماهستش درهمه رتبه هاایران سرزمین شجاع من بهت باداشتن چنین شیرمردانی افتخارمیکنم
    • محسن IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      باسلام و خداقوت به تمام کشتی گیران تیم ملی. به نظر من کادر فنی نمی‌بایست پهلوان قاسمپور را از 92 کیلو به 97 می‌فرستادن چون بااین کار هم در 92 وهم در 97 شکست خوردیم.
    • AE ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      عالی است

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