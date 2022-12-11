نتایج کامل مرحله گروهی مشخص شد / ایران و آمریکا در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ آمریکا از شب گذشته با برگزاری دیدارهای گروهی آغاز شد که طی آن تیم ایران در گروه B با تیمهای ژاپن و منتخب جهان مصاف کرد و تیمهای آمریکا، مغولستان و گرجستان نیز در گروه A به مبارزه پرداختند.
بر این اساس نتایج کامل دیدارهای برگزار شده مرحله گروهی به شرح زیر مشخص شد:
گروه A:
آمریکا ۷ - مغولستان ۳
آمریکا ۱۰ - گرجستان صفر
گرجستان ۷ - مغولستان ۳
گروه B:
ایران ۹ - ژاپن یک
منتخب جهان ۹ - ژاپن یک
ایران ۶ - منتخب جهان ۴
برنامه مسابقات فینال و ردهبندی:
فینال: ایران - آمریکا
ردهبندی: گرجستان - منتخب جهان
تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد فردا (۲۱ آذر) در دیدار فینال جام جهانی به مصاف آمریکا خواهد رفت.
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