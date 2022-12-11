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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۸:۳۱

جام جهانی کشتی آمریکا؛

ایران با غلبه بر منتخب جهان فینالیست شد/ مصاف قهرمانی با آمریکا

ایران با غلبه بر منتخب جهان فینالیست شد/ مصاف قهرمانی با آمریکا

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با کسب پیروزی برابر تیم منتخب جهان به دیدار فینال رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ آمریکا راه یافت و برای کسب قهرمانی، حریف میزبان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان بامداد امروز با کسب دومین پیروزی در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ آمریکا به دیدار فینال راه یافت و باید برای کسب عنوان قهرمان به مصاف تیم میزبان برود. شاگردان پژمان درستکار بامداد امروز موفق شدند تیم منتخب جهان را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد و راهی فینال شود.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با این پیروزی به فینال جام‌جهانی رسید تا بامداد فردا (۲۱ آذر) مقابل آمریکا قرار بگیرد.

تیم کشورمان شب گذشته نیز در دیدار نخست خود برابر ژاپن به برتری ۹ بر یک رسیده بود.

نتایج دیدارهای انفرادی مصاف تیم ایران و منتخب جهان به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: رضا مؤمنی ۲ - زلیم خان آباکاروف ۱۲

وزن ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم الهی یک - گئورگی وانگلوف ۵

وزن ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد ۵ - تاییربک ژوماشبک صفر

وزن ۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۱۰ - ارنازار آکماتالیف ۷

وزن ۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور صفر - تیموراز سالکازانوف ۹

وزن ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی ۱۲ - ارسلان بوداژاپوف ۲

وزن ۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۴ - عظمت دولتبکوف، صفر

وزن ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور ۱۰ - عثمان نورماگمدوف ۱۰ (برنده)

وزن ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا ۱۰ - بیتاربک تساکولوف صفر

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۱۲ - الکساندر خوتسیانیوسکی صفر

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کد مطلب 5651746

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      2 0
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      خداقوت بچهای دوست داشتنی وبی ادعا. کاش تیم فوتبال ازشما یاد پیج رفتن
    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      0 2
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      کسی که از مردم‌ایران حمایت نکند، مردم ازش حمایت نمیکنند و منتخب مردم نیست، گذشت انزمانی که مردم چشمشان را روی همه چیز میبستند و فقط به فکر فوتبال و کشتی و این چیزها بودند
    • ستاره IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      3 0
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      پاینده و سر بلند باشید
    • حسن IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کی خسته هست دشمن،،خدا قوت پهلوانان آرزوی موفقیت دارم برایتان مدال طلا را با پرچم ایران به گردن آویزان کنید انشاالله و بیارید ایران،اول خدا بعد امید به شماست

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