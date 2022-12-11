ایران با غلبه بر منتخب جهان فینالیست شد/ مصاف قهرمانی با آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان بامداد امروز با کسب دومین پیروزی در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ آمریکا به دیدار فینال راه یافت و باید برای کسب عنوان قهرمان به مصاف تیم میزبان برود. شاگردان پژمان درستکار بامداد امروز موفق شدند تیم منتخب جهان را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد و راهی فینال شود.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با این پیروزی به فینال جام‌جهانی رسید تا بامداد فردا (۲۱ آذر) مقابل آمریکا قرار بگیرد.

تیم کشورمان شب گذشته نیز در دیدار نخست خود برابر ژاپن به برتری ۹ بر یک رسیده بود.

نتایج دیدارهای انفرادی مصاف تیم ایران و منتخب جهان به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: رضا مؤمنی ۲ - زلیم خان آباکاروف ۱۲

وزن ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم الهی یک - گئورگی وانگلوف ۵

وزن ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد ۵ - تاییربک ژوماشبک صفر

وزن ۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۱۰ - ارنازار آکماتالیف ۷

وزن ۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور صفر - تیموراز سالکازانوف ۹

وزن ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی ۱۲ - ارسلان بوداژاپوف ۲

وزن ۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۴ - عظمت دولتبکوف، صفر

وزن ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور ۱۰ - عثمان نورماگمدوف ۱۰ (برنده)

وزن ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا ۱۰ - بیتاربک تساکولوف صفر

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۱۲ - الکساندر خوتسیانیوسکی صفر

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