  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۲

مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد:

کاهش تردد از محورهای برون شهری

کاهش تردد از محورهای برون شهری

مرکز مدیریت راه‌ها از کاهش ۶.۸ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۲۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری در شبانه‌روز گذشته، ۶.۸ درصد کاهش تردد را در مقایسه با روز قبل نشان می‌دهد.
براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.
در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۲۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۸ درصد اوج تردد بین ساعات ۱۶ تا ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات ۳ تا ۴ بوده است.

کد مطلب 5651892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها