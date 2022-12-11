کاهش تردد از محورهای برون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۲۷ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری در شبانهروز گذشته، ۶.۸ درصد کاهش تردد را در مقایسه با روز قبل نشان میدهد.
براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانههای ترددشمار و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر بهاستثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.
در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۲۷ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۸ درصد اوج تردد بین ساعات ۱۶ تا ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات ۳ تا ۴ بوده است.
مرکز مدیریت راهها از کاهش ۶.۸ درصدی تردد در محورهای برونشهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۲۷ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری در شبانهروز گذشته، ۶.۸ درصد کاهش تردد را در مقایسه با روز قبل نشان میدهد.
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