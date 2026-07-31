به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم‌آباد، با اشاره به تجاوزهای اخیر دشمن آمریکایی در جنوب کشور و نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: به یاری خداوند متعال و با نصرت الهی که همواره شامل حال ملت ایران بوده است، نیروهای مسلح مقتدر و شجاع جمهوری اسلامی ایران در این روزها ضربات مهلک و نابودکننده‌ای را بر پیکره دشمن آمریکایی وارد کرده‌اند.

وی افزود: این موفقیت‌ها با فضل و عنایت الهی، حمایت و پشتیبانی ملت ایران و همچنین اقتدار نیروهای مسلح به دست آمده و نشان‌دهنده توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز است.

ضربات سنگین به زیرساخت‌های نظامی دشمن

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به بخشی از خسارت‌های واردشده به دشمن، عنوان کرد: نابودی جنگنده‌های F-35، انهدام آشیانه‌های هواپیماها و پهپادها، از بین رفتن انواع تجهیزات و سامانه‌های ارتباطی، آسیب به ماهواره‌ها و وارد شدن خسارت‌های گسترده همراه با تلفات و مجروحان فراوان، بخشی از نتایج این عملیات‌های کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام شاهرخی تصریح کرد: این دستاوردها حاصل ایستادگی، آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح کشور است که با روحیه جهادی و تکیه بر توان داخلی، از امنیت و عزت ملت ایران دفاع می‌کنند.

قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

وی با قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای مسلح، گفت: از همه فرماندهان، رزمندگان و نیروهای مسلح که با شجاعت و اقتدار از کیان کشور دفاع می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم و برای آنان توفیق روزافزون از خداوند متعال مسئلت داریم.

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، نتیجه ایمان، وحدت ملت و مجاهدت فرزندان این سرزمین در نیروهای مسلح است.

اقدامات دشمن مصداق جنایت و تروریسم است

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات رژیم متجاوز آمریکایی، اظهار کرد: در مقابل، دشمن با بمباران زنان، کودکان و مراکز غیرنظامی، چهره واقعی خود را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی افزود: این اقدامات، مصداق آشکار جنایت، تروریسم و رفتارهای داعشی است و نشان می‌دهد که دشمن هیچ پایبندی به اصول انسانی و قوانین بین‌المللی ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان خاطرنشان کرد: این روحیه درندگی و جنایت‌پیشگی، از ویژگی‌های ذاتی هیئت حاکمه آمریکا از ابتدای شکل‌گیری تاکنون بوده و امروز نیز همان سیاست‌های خشونت‌طلبانه و ضدبشری را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت، رهبری حکیمانه و اقتدار نیروهای مسلح، در برابر این دشمنی‌ها ایستاده است و اجازه نخواهد داد توطئه‌های دشمنان به اهداف شوم خود برسد.

ملت ایران و محور مقاومت با انسجام بیشتر در برابر دشمن ایستاده‌اند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه تجاوزها و اقدامات خصمانه دشمن نه‌تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نشده، بلکه انسجام و همبستگی ملت ایران و محور مقاومت را بیش از گذشته تقویت کرده است، اظهار داشت: امروز ملت ایران و محور مقاومت متحدتر، منسجم‌تر و مصمم‌تر از گذشته در برابر دشمن ایستاده‌اند و این مسیر را تا رسیدن به نتیجه نهایی با قدرت ادامه خواهند داد.

حجت‌الاسلام شاهرخی افزود: دشمن باید بداند که دوران «بزن و فرار کن» به پایان رسیده است و دیگر نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه، دست به تجاوز و جنایت بزند.

وی تصریح کرد: امروز دشمن به‌خوبی می‌داند هر تجهیزات و امکاناتی که به منطقه منتقل می‌کند، باید به همان نسبت نیز تابوت برای نیروهای خود آماده کند؛ چراکه پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پاسخی قاطع، کوبنده و بازدارنده خواهد بود.

نیروهای مسلح با قدرت راه جهاد مقدس را ادامه دهند

امام جمعه خرم‌آباد با قدردانی دوباره از مجاهدت نیروهای مسلح، تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران با اراده‌ای راسخ‌تر از گذشته، راه جهاد مقدس و دفاع از عزت و استقلال کشور را ادامه خواهند داد.

وی خطاب به فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح گفت: از شما می‌خواهیم با توکل بر خداوند متعال، با همان روحیه ایمان، شجاعت و اقتداری که تاکنون از خود نشان داده‌اید، این مسیر را با قدرت ادامه دهید.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به حمایت گسترده مردم از نیروهای مسلح، افزود: مردان و زنانی که امروز در صحنه خیابان حضور دارند و با تمام وجود از مدافعان امنیت کشور حمایت می‌کنند، پشتوانه عظیم شما هستند؛ این ملت همواره در کنار نیروهای مسلح ایستاده و از آنان حمایت خواهد کرد.

دشمن نباید فرصت بازسازی توان خود را پیدا کند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت تداوم فشار بر دشمن، اظهار داشت: نیروهای مسلح باید ضربات مهلک و کوبنده خود را ادامه دهند و اجازه ندهند این جنایتکاران و آدم‌کشان فرصت تجدید قوا و آماده‌سازی دوباره پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز در شرایط ضعف قرار گرفته است و باید با حفظ هوشیاری، اقتدار و استمرار عملیات مؤثر، زمینه پایان یافتن توان تجاوزگری و شرارت این رژیم جنایتکار فراهم شود.

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت ملی، رهبری حکیمانه و اقتدار نیروهای مسلح، از این مرحله نیز با عزت و سربلندی عبور خواهد کرد و دشمنان به اهداف شوم خود دست نخواهند یافت.

دشمن به‌دنبال بازسازی توان خود برای جنگی دیگر است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به راهبردهای دشمن در مواجهه با ایران، اظهار داشت: برنامه‌ای که دشمن در این مدت دنبال کرده، بر پایه یک سناریوی مشخص است؛ ابتدا جنگ را آغاز می‌کند، سپس از مذاکره سخن می‌گوید، بعد به دنبال توقف جنگ می‌رود و در نهایت از فرصت ایجادشده برای آماده‌سازی جنگ بعدی استفاده می‌کند.

حجت‌الاسلام شاهرخی افزود: این همان حیله و نقشه‌ای است که دشمن همواره در دستور کار خود داشته و تلاش می‌کند با سوءاستفاده از فرصت‌های به‌ظاهر دیپلماتیک، توان از دست‌رفته خود را بازسازی کرده و برای تجاوزی دیگر آماده شود.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که دشمن به هیچ عهد، پیمان و توافقی پایبند نیست و هر زمان که منافعش اقتضا کند، تعهدات خود را زیر پا می‌گذارد؛ بنابراین نباید به وعده‌ها و ادعاهای آن اعتماد کرد.

امام جمعه خرم‌آباد با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی، گفت: سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر جنایت‌هایی که علیه ملت‌های مظلوم صورت می‌گیرد، کارنامه قابل دفاعی ندارند و عملاً اقدامی مؤثر برای جلوگیری از این جنایت‌ها انجام نداده‌اند.

هدف نهایی دشمن، تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» است

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی اهداف توسعه‌طلبانه خود را دنبال می‌کند، اظهار داشت: آنان به دنبال تحقق پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» هستند و در این مسیر از حمایت‌های آمریکا بهره می‌برند.

وی ادامه داد: امروز هر کشوری که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا باشد، در واقع بخشی از حاکمیت و سرزمین خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده است و این حضور، زمینه‌ساز گسترش نفوذ و سلطه این رژیم در منطقه خواهد بود.

ملت‌های مسلمان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی هوشیار باشند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با دعوت از ملت‌های اسلامی به هوشیاری، تأکید کرد: ملت‌های عرب و مسلمان نباید اجازه دهند رژیم صهیونیستی و حامیان آن، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورهایشان را تهدید کنند.

وی افزود: ملت‌های مسلمان باید نسبت به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی آگاه باشند و در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آنان ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام شاهرخی خاطرنشان کرد: بیداری، وحدت و مقاومت ملت‌های اسلامی، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در اجرای نقشه‌های توسعه‌طلبانه آنان خواهد بود و جهان اسلام باید با حفظ انسجام، در برابر این توطئه‌ها مقاومت کند.

تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و نهضت آسفالت، مطالبه جدی مردم است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان، اظهار داشت: اقدامات سازندگی مناسبی در شهر خرم‌آباد و همچنین، آن‌گونه که اطلاع دارم، در شهرستان بروجرد در حال انجام است که جای قدردانی دارد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه همه شهرهای لرستان نیازمند توسعه زیرساخت‌های عمرانی هستند، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با شتاب بیشتری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند و اجرای طرح‌های عمرانی را با سرعت و جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های مهمی همچون احداث دو کمربندی اصلی در شهر خرم‌آباد، ساخت پل‌های متعدد روگذر، اصلاح و تعریض برخی معابر شهری از جمله اقدامات ارزشمندی است که در حال اجرا بوده و قابل تقدیر است.

بر تسریع نهضت آسفالت در خرم‌آباد تأکید می‌کنیم

امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معابر شهری، گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل مناسب اجرای پروژه‌های عمرانی، نهضت آسفالت باید با سرعت بیشتری در شهرها، به‌ویژه در خرم‌آباد، دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی خیابان‌ها و کوچه‌های شهر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و انتظار می‌رود مسئولان با افزایش سرعت عملیات اجرایی، مشکلات موجود را هرچه سریع‌تر برطرف کنند تا مردم آثار این خدمات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

صدا و سیما امروز بخشی از مقاومت ملت ایران است

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به فرارسیدن روز صدا و سیما، نقش رسانه ملی را در شرایط کنونی کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک دانشگاه بزرگ، نقش اساسی در ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه، رشد معنوی، افزایش آگاهی سیاسی مردم و تبیین دشمن‌شناسی بر عهده دارد.

وی افزود: درباره جایگاه و رسالت صدا و سیما می‌توان ساعت‌ها سخن گفت، اما آنچه امروز اهمیت دارد این است که رسانه ملی به بخشی از جبهه مقاومت ملت ایران تبدیل شده و صدای مردم ایران را به جهان مخابره می‌کند.

رسانه ملی از ظرفیت نخبگان بیش از گذشته بهره بگیرد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با قدردانی از عملکرد رسانه ملی و رسانه استانی، اظهار داشت: از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مرکز لرستان به‌ویژه به دلیل تلاش‌های ارزشمند و قابل‌تقدیری که در یک سال اخیر انجام داده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: با وجود این اقدامات، انتظار می‌رود رسانه ملی بیش از گذشته از ظرفیت نخبگان، چه در داخل سازمان و چه از میان صاحب‌نظران و متخصصان خارج از مجموعه، در حوزه‌های برنامه‌ریزی، تولید محتوا، اجرا و ارتقای جایگاه رسانه بهره‌گیری کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به مناسبت یازدهم مرداد، سالروز شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، اظهار داشت: این عالم بزرگ و مجاهد از بنیان‌گذاران نهضت مشروطه بود و برای تحقق خواسته‌های ملت مسلمان ایران تلاش‌های فراوانی انجام داد.

حجت‌الاسلام شاهرخی افزود: متأسفانه جریان غرب‌گرا، مسیر اصلی و اسلامی مشروطه را که مطالبه مردم مسلمان بود، به انحراف کشاند و در نهایت نیز این انحراف به شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، آن فقیه، مجتهد و عالم بزرگوار انجامید.

وی تصریح کرد: آنچه این فقیه بزرگ و ملت مسلمان ایران در سال ۱۲۸۸ به دنبال تحقق آن بودند، به فضل الهی در پیروزی انقلاب اسلامی و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ برای ملت ایران محقق شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش مؤثری در صیانت از ارزش‌های انقلاب داشته است

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به فرارسیدن دوازدهم مرداد، روز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این مناسبت را به مسئولان، اعضا و مجموعه‌های همکار این شورا تبریک گفت.

وی اظهار داشت: از همه دستگاه‌ها، نهادها، مؤسسات دینی، مذهبی، اجرایی و سیاسی که در قالب شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای برگزاری مناسبت‌های ملی و انقلابی همکاری می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام شاهرخی به‌طور ویژه از مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان و اعضای این شورا تقدیر کرد و افزود: در یک سال گذشته، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش ارزشمند و مؤثری در برگزاری برنامه‌های انقلابی، مذهبی و ملی ایفا کرده و خدمات آن شایسته تقدیر است.

اسراف در مصرف انرژی، منکر و حرام است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، گفت: زیاده‌روی و اسراف در مصرف آب، برق، گاز، سوخت و سایر منابع انرژی، از نگاه شرع مقدس، منکر و حرام است.

وی افزود: جامعه ایرانی از ظرفیت‌ها، زیبایی‌ها و نعمت‌های فراوانی برخوردار است، اما واقعیت این است که در حوزه مصرف انرژی، در بسیاری از موارد بیش از اندازه و خارج از الگوی صحیح مصرف می‌کنیم و این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.

دولت و مردم برای مدیریت مصرف انرژی همدل باشند

امام جمعه خرم‌آباد با دعوت از مردم و مسئولان به همکاری در مدیریت مصرف، اظهار داشت: دولت و ملت باید دست در دست یکدیگر دهند تا از اسراف و زیاده‌روی در مصرف انرژی جلوگیری شود و فرهنگ مصرف صحیح در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به پویش «همدلی؛ همه سفیر مصرف بهینه انرژی»، از شهروندان خواست در این حرکت ملی مشارکت داشته باشند و افزود: لازم است دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و بالاتر تنظیم شود و در کولرهای آبی نیز تا حد امکان از دور کند استفاده شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی تأکید کرد: رعایت این توصیه‌ها در شرایطی که کشور با مسائل و تهدیدهای مختلف از جمله شرایط جنگی روبه‌رو است، بیش از گذشته ضرورت دارد و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، نوعی مسئولیت‌پذیری ملی و همراهی با منافع عمومی کشور محسوب می‌شود.

خون‌خواهی رهبر شهید، مطالبه‌ای عمومی و ضامن امنیت کشور است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت پیگیری خونخواهی رهبر شهید، اظهار داشت: خون‌خواهی، انتقام و قصاص از عاملان و آمران این جنایت‌، به‌ویژه سران رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، امروز به یک مطالبه عمومی در میان امت اسلامی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی افزود: خون‌خواهی آقای شهید ایران و امت اسلامی، تنها یک مطالبه احساسی نیست، بلکه اقدامی بازدارنده و ضامن امنیت کشور و جهان اسلام خواهد بود.

وی تصریح کرد: همه باید برای تحقق این مطالبه تلاش کنند تا قصاص و انتقام از جنایتکاران به‌صورت قاطع دنبال شود و حتی لازم است مشوق‌ها و سازوکارهای لازم برای تحقق این خون‌خواهی نیز در نظر گرفته شود.

اربعین امروز به بزرگ‌ترین اجتماع فرهنگی و سیاسی جهان اسلام تبدیل شده است

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار داشت: اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امروز تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به بزرگ‌ترین اجتماع فرهنگی، سیاسی و تمدنی جهان اسلام تبدیل شده است.

وی افزود: این اجتماع عظیم، زمینه‌ساز تقویت وحدت، صلح، دوستی و همبستگی میان ملت‌های مسلمان است و در عین حال، نقش مهمی در حاکمیت ارزش‌های الهی و ناکامی دشمنان اسلام ایفا می‌کند.

حجت‌الاسلام شاهرخی تأکید کرد: جایگاه اربعین حسینی امروز فراتر از یک آیین مذهبی است و به نمادی از قدرت، انسجام و اقتدار جبهه حق در برابر جبهه باطل تبدیل شده است.

حضور مردم در خیابان‌ها مکمل راهپیمایی اربعین است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه، گفت: حضور مردم در خیابان‌ها در این روزها، مکمل و تکمیل‌کننده حضور در راهپیمایی عظیم اربعین است.

وی افزود: امروز حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی، دو جبهه و دو خاکریز مستحکم در برابر دشمنان اسلام و دشمنان ملت ایران ایجاد کرده است و از این رو، حضور مردم در برنامه‌های عمومی و خیابانی باید با جدیت ادامه یابد.

خدمت به زائران امام حسین (ع)، خدمت به اهل‌بیت (ع) است

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به زائران اربعین، توفیقی بزرگ و ارزشمند است، اظهار داشت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در حقیقت خدمت به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و قافله‌ای است که در روز اربعین خود را به مزار سیدالشهدا (ع) می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: همه باید این فرصت معنوی را مغتنم بشمارند و در حد توان خود در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کنند.

قدردانی از خادمان اربعین در ایران و عراق

امام جمعه خرم‌آباد در پایان از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین قدردانی کرد و گفت: از اعضای ستاد اربعین در سطح استان و شهرستان‌ها، مسئولان و خادمان مواکب حسینی در داخل استان، مرزها و کشور عراق و همه کسانی که از ورودی تا خروجی استان به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی همچنین از ملت شریف و نجیب عراق که هر سال با میزبانی کم‌نظیر خود، زمینه برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین را فراهم می‌کنند، تقدیر کرد و افزود: این روحیه ایثار، مهمان‌نوازی و خدمت به زائران اهل‌بیت (ع)، سرمایه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و جلوه‌ای از وحدت و برادری میان ملت‌های مسلمان است.

ناهنجاری‌های فرهنگی از بدپوششی آغاز می‌شود و به فروپاشی خانواده می‌انجامد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با ابراز نگرانی نسبت به برخی ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: این روزها در برخی نقاط شاهد بروز رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌هایی در حوزه پوشش هستیم که لازم است نسبت به آن‌ها حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی گفت: آنچه امروز فرهنگ غرب را با بحران‌های عمیق اخلاقی و اجتماعی مواجه کرده، از بدپوششی آغاز شده و به بی‌حجابی، بی‌عفتی، بی‌حیایی، گسترش روابط نامشروع میان زنان و مردان و در نهایت فروپاشی بنیان خانواده منتهی شده است.

وی افزود: نتیجه چنین روندی در جوامع غربی، افزایش طلاق، کاهش ازدواج، تضعیف نهاد خانواده و تولد میلیون‌ها فرزندی است که در بسیاری از موارد از هویت خانوادگی خود بی‌اطلاع هستند و این آسیب‌ها امروز به یکی از بحران‌های جدی آن جوامع تبدیل شده است.

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان باید نسبت به این دسیسه فرهنگی هوشیار باشند؛ چرا که ترویج این سبک زندگی، بخشی از برنامه فرهنگی غرب برای تضعیف هویت دینی و بنیان خانواده در جوامع اسلامی است و در فرصت‌های آینده، ابعاد بیشتری از این موضوع تبیین خواهد شد.

برخورد قانونی با هنجارشکنان فرهنگی ضروری است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با قدردانی از دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از ارزش‌های اجتماعی، اظهار داشت: از مجموعه‌هایی که با رعایت قانون در برابر ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی اقدام کرده‌اند، تشکر می‌کنیم.

وی افزود: در روزهای اخیر، برخی مراکز پذیرایی به دلیل ایجاد یا زمینه‌سازی برای ناهنجاری‌های اجتماعی تعطیل شده‌اند و درباره تعدادی از افرادی که رفتارهای خلاف هنجار داشته‌اند نیز اقدامات قانونی صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام شاهرخی ادامه داد: در برخی تفرجگاه‌ها افرادی حضور پیدا می‌کنند که با رفتارهای هنجارشکنانه و حتی مصرف مواد مخدر، فضای عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند و لازم است این افراد شناسایی و با آن‌ها مطابق قانون برخورد شود.

والدین، مدیران و دستگاه‌های متولی مسئولیت نظارتی دارند

امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: در مواردی که چنین رفتارهایی از سوی نوجوانان و جوانان مشاهده می‌شود، لازم است والدین نیز شناسایی شده و نسبت به مسئولیت خود در تربیت و هدایت فرزندان آگاه و متعهد شوند.

وی همچنین به نقش برخی مراکز خدماتی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد، تعدادی از کارکنان مراکز پذیرایی، پارک‌های بازی و مجموعه‌های مستقر در اطراف تفرجگاه‌ها خود به‌نوعی زمینه‌ساز یا مشوق این ناهنجاری‌ها هستند که این مسئله به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

حجت‌الاسلام شاهرخی تصریح کرد: اگرچه تعدادی از این مراکز به دلیل تخلفات صورت‌گرفته تعطیل شده‌اند، اما دستگاه‌های دولتی که این اماکن را واگذار کرده‌اند نیز مسئولیت نظارتی دارند و باید پاسخگوی عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود باشند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و سایر دستگاه‌های مسئول باید با همکاری نهادهای ذی‌ربط از هرگونه اقدام غیرمجاز و هنجارشکنانه در اماکن عمومی و گردشگری جلوگیری کنند.

وی افزود: در تمامی سازمان‌ها، ادارات و مراکز دولتی و حتی بخش خصوصی، ضوابط و آیین‌نامه‌های مشخصی درباره پوشش و رعایت شئونات اداری برای کارکنان زن و مرد وجود دارد و مدیران این مجموعه‌ها موظف به اجرای کامل این مقررات هستند.

حجت‌الاسلام شاهرخی در پایان خاطرنشان کرد: هر مدیری که نسبت به اجرای این آیین‌نامه‌ها بی‌تفاوت باشد، باید پاسخگو بوده و مطابق قانون با مجموعه تحت مدیریت و شخص مدیر نیز برخورد قانونی صورت گیرد.