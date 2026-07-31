ماموستا قادری: کشورهای اسلامی مراقب فتنه جنگ شیعه و سنی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه، با توصیه به رعایت تقوای الهی، احسان به پدر و مادر را از مهم‌ترین آموزه‌های اسلام دانست و اظهار کرد: نیکی به والدین تنها به دوران حیات آنان محدود نمی‌شود، بلکه دعا، طلب مغفرت و حفظ ارتباط با دوستان و نزدیکان آنان پس از وفات نیز از مصادیق ادامه این وظیفه الهی است.

وی با اشاره به آیه «وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً»، چهل‌سالگی را نقطه بلوغ فکری و فرصت مناسبی برای محاسبه اعمال و بازنگری در مسیر زندگی عنوان کرد و افزود: انسان در این سن باید گذشته خود را ارزیابی کرده و در صورت وجود کاستی‌ها، برای اصلاح رفتار و جبران آن تلاش کند.

امام جمعه پاوه همچنین با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، گسترش پیام اسلام در سراسر جهان را وعده الهی دانست و گفت: امروز در بسیاری از نقاط دنیا، حتی در کشورهایی که پیش‌تر شناخت اندکی از اسلام داشتند، گرایش به شناخت این دین افزایش یافته و احترام به قرآن و مقدسات اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود، خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان را از بزرگ‌ترین عبادت‌ها برشمرد و تأکید کرد: اسلام تنها به عبادت‌های فردی خلاصه نمی‌شود و پیگیری مشکلات مردم نیز از اعمال ارزشمند و مورد تأکید شریعت است.

وی سپس به تحولات منطقه پرداخت و با اشاره به وضعیت غزه، اظهار کرد: پس از سال‌ها جنگ، ویرانی و شهادت هزاران انسان بی‌گناه، پرسش اساسی این است که آینده مردم غزه چگونه خواهد بود و آنان به کجا بازخواهند گشت؛ با این حال روحیه مقاومت مردم این سرزمین همچنان امیدبخش است.

امام جمعه پاوه با اشاره به تحولات لبنان، سوریه و عراق نیز خواستار رصد دقیق تحرکات سیاسی و امنیتی در منطقه شد و گفت: برخی قدرت‌ها در تلاش هستند دولت‌های منطقه را در مسیر اهداف خود قرار دهند و زمینه تشدید تنش‌ها را فراهم کنند.

ماموستا قادری با اشاره به روابط ایران و آمریکا، اظهار کرد: آمریکا تلاش دارد محور فشارهای خود را از موضوع هسته‌ای به مسئله تنگه هرمز منتقل کند و از این موضوع برای افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بهره ببرد.

وی مهم‌ترین نگرانی موجود را تلاش برای ایجاد شکاف میان کشورهای اسلامی دانست و افزود: بیم آن می‌رود که آمریکا درصدد قرار دادن برخی کشورهای عربی در برابر ایران و عراق باشد تا یک تقابل با عنوان شیعه و سنی در منطقه شکل گیرد؛ در حالی که چنین سناریویی تنها به سود دشمنان اسلام خواهد بود.

امام جمعه پاوه از مسئولان جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های عربی خواست با حکمت، تدبیر و هوشیاری از هرگونه تنش و درگیری جلوگیری کنند و گفت: اگر خاک کشورهای منطقه به محلی برای اقدامات نظامی علیه ایران تبدیل نشود، هیچ دلیلی برای دشمنی میان ملت‌های مسلمان وجود نخواهد داشت.

وی در پایان با دعا برای پایان یافتن جنگ‌ها و ناامنی‌ها در منطقه، ابراز امیدواری کرد که جهان اسلام با وحدت، عقلانیت و همدلی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و مسیر صلح و آرامش را در پیش گیرد.