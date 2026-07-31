ربانی: اربعین رمز جاودانگی نهضت حسینی و مظهر اتحاد جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، با اشاره به اهمیت رعایت تقوای الهی اظهار کرد: در روایتی از امام صادق(ع) درباره معنای «حق تقوا» آمده است که انسان باید سه ویژگی را در خود تقویت کند، نخست اینکه خداوند اطاعت شود و معصیت او انجام نشود، دوم اینکه خداوند همواره یاد شود و انسان خود را در محضر پروردگار ببیند و سوم اینکه شکر نعمت‌های الهی به جا آورده شود و کفران نعمت صورت نگیرد.

امام جمعه محلات با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این حماسه عظیم حسینی را دارای آثار و برکات فراوان دانست و گفت: اربعین امسال نخستین اربعین بدون حضور امام شهید و قائد شهید ما است، اما این حرکت عظیم اسلامی و نهضت حسینی همچنان با شکوه و عظمت ادامه دارد و اهمیت فراوانی دارد.

حجت‌الاسلام ربانی با بیان اینکه اربعین یکی از شعائر الهی است، تصریح کرد: همان‌گونه که در کلام امام شهید نیز آمده است، کسانی که در این مسیر عاشقانه و مؤمنانه قدم برمی‌دارند، در حال انجام یک حسنه بزرگ هستند، چراکه انگیزه این حرکت الهی ادامه دادن راه امام حسین و زنده نگه داشتن یاد شهدای کربلا است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از آثار بزرگ اربعین، جاودانگی نهضت امام حسین(ع) است، اگر امروز پیام عاشورا زنده مانده، به برکت تدبیر الهی و مجاهدت خاندان پیامبر(ص)، به‌ویژه حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) است که با جهاد تبلیغی و فرهنگی خود اجازه ندادند حقیقت کربلا خاموش شود.

امام جمعه محلات با تأکید بر نقش فرهنگی اربعین گفت: این حماسه به ما می‌آموزد که باید یاد حقیقت و خاطره شهادت را در برابر طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت، همان‌گونه که حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در مسیر اسارت و پس از بازگشت به کربلا، جهاد فرهنگی بزرگی انجام دادند، امروز نیز باید در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن هوشیار باشیم.

وی چهارمین اثر اربعین را ایجاد اتحاد و عظمت برای جهان اسلام عنوان کرد و گفت: اجتماع عظیم اربعین، نمایش وحدت مسلمانان است، در این حرکت تنها شیعیان حضور ندارند، بلکه برادران اهل سنت نیز ارادت خود را به اهل‌بیت(ع) نشان می‌دهند و همین همدلی و کنار هم قرار گرفتن، موجب عظمت وحدت امت اسلامی می‌شود.

حجت‌الاسلام ربانی همچنین با اشاره به برنامه‌های اربعین در داخل کشور اظهار کرد: افرادی که به هر دلیلی امکان حضور در عتبات عالیات را ندارند، می‌توانند در مراسم‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین که در شهرها برگزار می‌شود، حضور پیدا کنند و ارادت و بیعت خود را با سیدالشهدا(ع) نشان دهند.

مقاومت تنها راه مقابله با ظلم دشمنان است

امام جمعه محلات در ادامه خطبه‌ها با اشاره به پیام دبیرکل حزب‌الله و رزمندگان مقاومت در اعلام وفاداری به مقام معظم رهبری گفت: این پیام نشان‌دهنده انسجام و اتحاد جبهه مقاومت است و چنین وحدتی هراس بزرگی در دل دشمنان ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در پاسخ به این پیام تأکید کردند که ملت‌ها در برابر ظلم و بیداد دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی راهی جز جهاد و مقاومت ندارند، گفت: تجربه نشان داده است که تکیه بر مذاکره، توافق‌نامه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برابر دشمنانی که به تعهدات خود پایبند نیستند، نتیجه‌ای ندارد و دشمنان مستکبر و جنایتکار بر هیچ تعهدی پایبند نیستند.

حجت‌الاسلام ربانی افزود: اکنون مقاومت و ایستادگی، راهی است که می‌تواند دشمنان اسلام را از ادامه جنایت‌ها و ظلم‌های خود بازدارد، امروزه دشمنان برای اقدامات جنایتکارانه خود همواره به دنبال بهانه هستند و گاهی با ادعاهای اثبات‌نشده دست به اقدام می‌زنند.

امام جمعه محلات ادامه داد: یکی از اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی، تضعیف و خلع سلاح جریان مقاومت در منطقه است، همان‌گونه که در لبنان تلاش کردند حزب‌الله را خلع سلاح کنند و موفق نشدند، در عراق نیز به دنبال تضعیف حشدالشعبی هستند، اما این اقدامات نتیجه‌ای جز افزایش مقاومت و انسجام نیروهای مردمی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: حشدالشعبی بخشی از جریان مقاومت در منطقه است و دشمنان تصور می‌کنند با فشار و تهدید می‌توانند اهداف خود را تحمیل کنند، در حالی که بارها ثابت شده این محاسبات اشتباه است.

حجت‌الاسلام ربانی یکی دیگر از اهداف دشمنان را گسترش دامنه ناامنی و درگیری در منطقه دانست و گفت: دشمنان تلاش می‌کنند جبهه‌های جدیدی ایجاد کنند و هزینه‌های جنگ را بر دوش کشورهای منطقه بیندازند، اما این اقدامات نیز به دلیل ایستادگی ملت‌ها و اتحاد جبهه مقاومت با شکست مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به شکست آمریکا در تحقق اهداف خود در منطقه افزود: دشمنان با ایجاد حوادث جدید تلاش می‌کنند افکار عمومی را منحرف کنند، اما واقعیت این است که مقاومت در منطقه روزبه‌روز منسجم‌تر شده و دشمنان توان تحمیل خواسته‌های خود را ندارند.

امام جمعه محلات بیان کرد: آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانشان باید بدانند که فشار و تهدید، نتیجه معکوس خواهد داشت و اتحاد جبهه مقاومت در نهایت موجب ناکامی طرح‌های آنان خواهد شد.